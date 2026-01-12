Biểu tình leo thang, Iran tuyên bố quốc tang, triệu tập đại sứ Anh 12/01/2026 09:18

(PLO)- Iran tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân của làn sóng biểu tình trên toàn quốc mà Tehran gọi là "cuộc chiến" chống lại Mỹ và Israel.

Ngày 11-1, Iran tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân của làn sóng biểu tình trên toàn quốc, mà nước này gọi là "cuộc chiến" chống lại Mỹ và Israel, theo hãng thông tấn Tasnim.

"Người dân Iran đã tận mắt chứng kiến ​​cách thức mà các phần tử khủng bố đô thị gây ra bạo lực tương tự IS (tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo). Cho đến nay, chưa từng thấy bạo lực nào như vậy ngoại trừ trong hành vi khủng bố được Mỹ huấn luyện" - Tasnim dẫn tuyên bố của chính phủ Iran.



Iran tuyên bố quốc tang trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối đồng nội tệ mất giá tại nước này đang leo thang.

Các cuộc biểu tình bùng phát trong giới tiểu thương vào ngày 29-12-2025. Sang ngày 30-12, sinh viên bắt đầu tham gia. Biểu tình sau đó lan rộng ra hầu hết các thành phố lớn và xuất hiện bạo lực.

Các cuộc biểu tình leo thang mạnh vào tối 8-1. Ít nhất 13 dân thường, trong đó có một trẻ em, thiệt mạng do hành động của những kẻ bạo loạn. Nhà chức trách ghi nhận 38 nhân viên thực thi pháp luật đã tử vong.

Iran chưa công bố con số thương vong chính thức tính tới thời điểm này.

Thị trưởng TP Tehran - ông Alireza Zakani cho biết những kẻ bạo loạn đã đốt phá 25 nhà thờ Hồi giáo, làm hư hại 26 ngân hàng, ba cơ sở y tế, 10 tòa nhà chính phủ, hơn 100 xe cứu hỏa, xe buýt và xe cứu thương, cùng 24 căn hộ.

Cùng ngày, Iran đã triệu tập Đại sứ Anh tại Iran - ông Hugo Shorter để phản đối những “phát ngôn mang tính can thiệp” được cho là của Ngoại trưởng Anh David Lammy, cũng như việc một người biểu tình tháo quốc kỳ Iran khỏi tòa nhà Đại sứ quán Iran tại London và thay thế bằng một kiểu quốc kỳ được sử dụng trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Bộ Ngoại giao Anh chưa bình luận về thông tin trên.

Người biểu tình ở thủ đô Tehran (Iran) ngày 10-1. Ảnh: ZUMA PRESS WIRE/SHUTTERSTOCK

Cũng trong ngày 11-1, các lực lượng đặc nhiệm của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt 2 người tại tỉnh North Khorasan, (đông bắc Iran) với cáo buộc có liên hệ với cơ quan tình báo Mossad của Israel, Tasnim dẫn nguồn thạo tin.

Theo Tasnim, những người bị bắt đóng “vai trò then chốt trong việc tổ chức các cuộc bất ổn quy mô lớn trong nước”.

Nguồn tin cho biết trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ các thiết bị liên lạc, vũ khí bộ binh hạng nhẹ và đạn dược từ những nghi phạm này.

Chính quyền Iran gọi những người biểu tình bạo lực là khủng bố và cáo buộc Israel cùng Mỹ đứng sau tổ chức các cuộc bất ổn này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11-1 rằng ông đang cân nhắc nhiều phương án phản ứng trước tình trạng bất ổn leo thang tại Iran, bao gồm cả khả năng sử dụng biện pháp quân sự.

Một quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng ông Trump dự kiến sẽ gặp các cố vấn cấp cao vào ngày 13-1 để thảo luận các phương án đối với Iran.

Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin các lựa chọn bao gồm tấn công quân sự, sử dụng vũ khí mạng bí mật, mở rộng các biện pháp trừng phạt và cung cấp hỗ trợ trực tuyến cho các nguồn chống chính phủ.

Chủ tịch quốc hội Iran - ông Mohammad Baqer Qalibaf ngày 11-1 cảnh báo Washington không nên có “những tính toán sai lầm”.

“Hãy nói rõ: Trong trường hợp Iran bị tấn công, các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng [ám chỉ Israel], cũng như toàn bộ căn cứ và tàu thuyền của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi” - ông Qalibaf nói.