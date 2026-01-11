Iran bắt 200 thủ lĩnh biểu tình, gửi thư đến LHQ tố Mỹ và Israel kích động bạo loạn 11/01/2026 07:46

(PLO)- Iran bắt ít nhất 200 thủ lĩnh nhóm vũ trang, thu nhiều vũ khí, cáo buộc Mỹ và Israel can thiệp gây bạo loạn, trong bối cảnh biểu tình leo thang và quân đội ra tuyên bố cứng rắn.

Hãng thông tấn TASS ngày 10-1 dẫn thông tin từ truyền thông Iran cho biết các lực lượng an ninh Iran đã bắt giữ ít nhất 200 thủ lĩnh của các nhóm vũ trang bị cáo buộc tổ chức gây rối trên diện rộng.

Trong các chiến dịch này, nhà chức trách thu giữ một lượng lớn vũ khí, đạn dược, lựu đạn và bom xăng Molotov tại các địa điểm ẩn náu của những đối tượng bị cáo buộc tham gia bạo loạn, hãng thông tấn Tasnim cho hay.

Phát ngôn viên Hội đồng Hiến pháp Iran - ông Hadi Tahan Nazif cho rằng các cuộc biểu tình ôn hòa tại Iran đã leo thang thành bạo loạn do sự can thiệp từ bên ngoài.

“Can thiệp từ bên ngoài đã biến những cuộc biểu tình ôn hòa của người dân nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh tế - xã hội thành các cuộc bạo loạn” - Tasnim dẫn lời ông Nazif.

Người dân đi bộ ngang qua một bảng quảng cáo khắc họa tướng Qassem Soleimani, cựu Tư lệnh Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tại trung tâm thủ đô Tehran, ngày 6-1. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo đài truyền hình nhà nước IRIB, quân đội Tehran ngày 10-1 cam kết bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ hạ tầng chiến lược và tài sản công trong bối cảnh các cuộc biểu tình đang diễn ra, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết để “làm thất bại các âm mưu của kẻ thù”.

Trong một tuyên bố, quân đội Iran cáo buộc Israel và các “tổ chức khủng bố thù địch” đang “tìm cách phá hoại trật tự và hòa bình tại các thành phố, làm gián đoạn an ninh công cộng thông qua một âm mưu khác”, đồng thời “cố kích động thêm một cuộc nổi dậy dưới danh nghĩa ủng hộ người dân Iran”.

Tuyên bố kêu gọi công chúng nâng cao cảnh giác và đoàn kết để “đánh bại các âm mưu của kẻ thù”, nhấn mạnh rằng Iran đang “ở giữa một cuộc chiến”, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Trong một diễn biến liên quan, Iran lên án các nỗ lực của Mỹ nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Cộng hòa Hồi giáo thông qua việc kích động bạo loạn và bạo lực.

Trưởng Phái đoàn thường trực Iran tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Amir Saeid Iravani đã nêu quan điểm này trong thư gửi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Abukar Dahir Osman.

Trong thư, ông Iravani cáo buộc Mỹ và Israel đã phối hợp “nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Iran thông qua đe dọa, kích động và cố ý thúc đẩy bất ổn và bạo lực”.

Nhà ngoại giao Tehran nói thêm rằng “việc các cuộc biểu tình ôn hòa bị biến thành những hành động bạo lực, mang tính phá hoại và các vụ đập phá trên diện rộng là hệ quả trực tiếp và có thể dự đoán trước” của các chính sách can thiệp.

Mỹ và Israel chưa lên tiếng về thông tin trên.

Tuy nhiên, cùng ngày 10-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump dằn trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Iran đang hướng tới tự do, có lẽ theo cách chưa từng thấy trước đây. Mỹ sẵn sàng hỗ trợ”.