Chiến sự Trung Đông ngày 15: Diễn biến phức tạp; Hamas lên tiếng; Có tin Mỹ điều 2.500 lính Thủy quân lục chiến; Mỹ treo thưởng thông tin dàn lãnh đạo Iran; ASEAN kêu gọi chấm dứt chiến tranh 14/03/2026 05:54

(PLO)- Chiến sự Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp; Hamas lần đầu lên tiếng ủng hộ Iran; Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin về dàn lãnh đạo Iran; ASEAN kêu gọi chấm dứt chiến tranh.

Các bên trong xung đột ở Trung Đông phát đi tín hiệu cho thấy căng thẳng sẽ leo thang hơn nữa khi cuộc chiến bước sang tuần thứ ba.

Ông Trump: Mỹ sẽ đánh “rất mạnh” trong những ngày tới

Ngày 13-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng lực lượng Mỹ sẽ tấn công các mục tiêu của Iran “rất mạnh” trong những ngày tới, theo hãng tin AFP.

“Chúng tôi sẽ đánh họ rất mạnh trong tuần tới” - ông Trump nói với đài Fox News, đồng thời cho rằng tình hình trong nước Iran có thể tạo ra những thay đổi về chính trị trong tương lai.

Phát ngôn của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ ngày 13-3 đưa tin rằng Mỹ đang điều thêm Thủy quân lục chiến và tàu chiến tới Trung Đông.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ rằng tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli (LHA-7) đóng tại Nhật cùng lực lượng Thủy quân lục chiến đi kèm đang trên đường tới khu vực. Trong khi đó, tờ The New York Times đưa tin rằng khoảng 2.500 lính Thủy quân lục chiến trên tối đa ba tàu đang hướng tới Trung Đông.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng Mỹ và Israel đã tấn công hơn 15.000 mục tiêu kể từ khi mở chiến dịch không kích nhằm vào Iran hôm 28-2.

“Không quân Mỹ và Israel đã tấn công hơn 15.000 mục tiêu của đối phương. Tức là hơn 1.000 mục tiêu mỗi ngày” - ông Hegseth nói, đồng thời cho biết riêng ngày 13-3 có số lượng đợt không kích lớn nhất từ trước đến nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng chiến dịch này đã làm suy giảm mạnh khả năng đáp trả của Iran.

Về phía Iran, quân đội Iran nói rằng đã bắn hạ 111 UAV kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Mỹ bùng nổ, theo cổng thông tin Sepah News của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Bản tin cho biết lực lượng phòng không gần đây đã bắn hạ một UAV MQ-9 Reaper tại tỉnh Fars Province và 1 UAV gần Tabriz, nâng tổng số UAV bị phá hủy lên 111 chiếc “thuộc nhiều loại khác nhau”.

Cũng trong ngày 13-3, cánh quân sự của nhóm vũ trang Hamas (Dải Gaza) ca ngợi các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel, theo kênh Al Jazeera.

“Chúng tôi hoan nghênh các đợt tấn công bằng tên lửa do IRGC tiến hành nhằm vào thực thể theo chủ nghĩa Do Thái trong loạt cuộc tấn công liên tiếp, với việc sử dụng các loại vũ khí hiện đại và đạn chùm, phần nào làm vơi bớt nỗi đau của người dân chúng tôi đang chịu mất mát” - ông Abu Obeida, người phát ngôn của Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam Brigades thuộc Hamas, nói. Đây là lần đầu tiên Hamas lên tiếng ủng hộ Iran kể từ đầu xung đột.

Lãnh đạo nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) - ông Naim Qassem ngày 13-3 cho biết nhóm này sẵn sàng cho một “cuộc đối đầu lâu dài” với Israel.

Trong đêm 13, rạng sáng 14-3, các cuộc không kích qua lại vẫn tiếp diễn trên khắp Trung Đông.

Theo hãng tin Tasnim, tối 13-6, IRGC thông báo rằng hệ thống phòng thủ mới của họ đã “theo dõi và truy lùng” 5 UAV có vũ trang từ Israel và Mỹ trong những giờ qua.

Một số hãng truyền thông Israel đưa tin rằng còi báo động đang vang lên ở Tel Aviv và khắp miền trung Israel.

Thị trấn Shoham (Israel) trúng không kích, nghi do tên lửa Iran, vào ngày 13-3. Ảnh: Magen David Adom

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo được phóng về phía tỉnh al-Kharj.

Qatar, Oman và Bahrain tiếp tục kêu gọi người dân di chuyển đến những nơi an toàn.

Al Jazeera đưa tin vào rạng sáng 14-3 rằng đã có những tiếng nổ lớn nhất từ trước đến nay tại thủ đô Tehran (Iran).

Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin dàn lãnh đạo Iran

Chính phủ Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin về các lãnh đạo chủ chốt của Iran, trong đó có tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, theo đài CNN.

Thông báo treo thưởng do Chương trình Phần thưởng vì Công lý của Bộ Ngoại giao Mỹ đăng tải ngày 13-3.

Thông báo cho biết chương trình đang tìm kiếm thông tin về ông Mojtaba Khamenei; Phó chánh văn phòng của ông Khamenei là ông Ali Asghar Hejazi; cố vấn quân sự Yahya Rahim Safavi; cố vấn Ali Larijani; Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni; và Bộ trưởng Tình báo và An ninh Esmail Khatib.

Ngoài ra, thông báo cũng tìm kiếm thông tin về 4 quan chức của IRGC chưa nêu tên, gồm: Thư ký Hội đồng Quốc phòng, Cố vấn của Lãnh tụ Tối cao, Chánh văn phòng quân sự trong Văn phòng Lãnh tụ Tối cao và Tư lệnh IRGC.

Viết trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết người cung cấp thông tin về các lãnh đạo này ngoài tiền thưởng còn có thể “đủ điều kiện được hỗ trợ di dời”.

ASEAN kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông

Ngày 13-3, các bộ trưởng ngoại giao và kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến ở Trung Đông, đồng thời cho biết tác động từ giá dầu tăng vọt và thương mại bị gián đoạn đã bắt đầu ảnh hưởng tới các nền kinh tế Đông Nam Á, theo hãng tin Reuters.

Philippines, nước giữ chức Chủ tịch ASEAN năm nay, đã triệu tập cuộc họp đặc biệt khi lo ngại về xung đột với Iran ngày càng gia tăng.

Các bộ trưởng kêu gọi duy trì thông suốt các chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu và kích hoạt các cơ chế khu vực nhằm giảm thiểu tác động kinh tế.

“Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Trung Đông và những tác động đối với khu vực, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch” - Ngoại trưởng Philippines Ma Theresa Lazaro nói.

Ngoại trưởng Singapore - ông Vivian Balakrishnan lưu ý rằng một cuộc xung đột kéo dài sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với thế giới, trong đó có ASEAN, và kêu gọi các bên quay lại bàn đàm phán để đạt được giải pháp hòa bình.

“Xung đột leo thang đã tạo ra những tác động kinh tế rộng lớn vượt ra ngoài khu vực, đặc biệt thông qua biến động mạnh trên thị trường năng lượng toàn cầu và sự gián đoạn của các tuyến hàng hải cũng như chuỗi cung ứng quan trọng” - theo tuyên bố chung của bộ trưởng kinh tế ASEAN.