Phó Tổng thống Vance vận động bầu cử giữa kỳ, nói về giá xăng dầu và 'giấc mơ Mỹ' 14/03/2026 10:08

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng chính quyền đang hành động để đảm bảo người dân Mỹ an toàn hơn và sẽ đưa giá xăng dầu về mức phù hợp với người tiêu dùng.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 13-3 đã có bài phát biểu quan trọng tại TP Rocky Mount (bang North Carolina, Mỹ) như một phần của chuỗi sự kiện vận động cho cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông đề cập nhiều vấn đề của nền kinh tế Mỹ và cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông, theo kênh WRAL (North Carolina).

Trong bài phát biểu được Nhà Trắng phát trực tiếp trên Youtube, ông Vance nhấn mạnh rằng “sau năm đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa, chúng ta đang xây dựng lại giấc mơ Mỹ”.

Ông Vance điểm lại các quyết định chính sách nổi bật của chính quyền Tổng thống Trump như giảm thuế tính theo hộ gia đình, giảm thuế cho người có thu nhập thấp, siết chặt các quy trình an ninh chống lại tội phạm bạo lực.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vận động cho bầu cử giữa kỳ ở TP Rocky Mount (bang North Carolina, Mỹ) hôm 13-3. Ảnh: WRAL

Trong phần hỏi đáp, trước câu hỏi về biến động giá xăng dầu kể từ khi Mỹ và Israel phát động hoạt động quân sự ở Iran hôm 28-2, ông Vance nhấn mạnh rằng khi Tổng thống Trump đưa ra một quyết định “để người dân Mỹ được an toàn” thì Nhà Trắng “sẽ làm mọi điều có thể để đối phó những hệ quả kinh tế của hành động đó”.

“Tổng thống [Trump] đã nói rất rõ rằng ông ấy không muốn giá dầu cao hơn, và tôi cũng vậy. Nhưng ông ấy cũng tin rằng chúng tôi đang giúp người dân Mỹ an toàn hơn và chúng tôi sẽ đưa mức giá tại các trạm xăng trở về mức mà người dân Mỹ muốn” - ông Vance nói.

Phó Tổng thống Vance chỉ trích chính sách của chính quyền của Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden đã đẩy giá xăng lên cao và đẩy người dân Mỹ vào “một tình cảnh tồi tệ”. Theo ông, “lý do giúp giá xăng ở mức như hiện nay là nhờ công sức của [Tổng thống] Donald Trump”.

Ông Vance nhấn mạnh rằng mỗi khi “can dự vào bất kỳ việc gì ở nước ngoài, dù ở Trung Đông hay ở bất kỳ đâu khác”, chính quyền Tổng thống Trump luôn hướng mục tiêu tới “sự độc lập về năng lượng”.

Những bình luận trên được ông Vance đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới hôm 13-3 đã vượt mức 100 USD/thùng, tăng khoảng gấp rưỡi so với mức giá trước khi Mỹ và Israel phát động các đòn tấn công vào Iran.

Dưới thời Tổng thống Biden, giá dầu thế giới từng ở mức trên 120 USD/thùng hồi tháng 6-2022 – không lâu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Sự kiện tại Rocky Mount ngày 13-3 là hoạt động mở đầu trong chiến dịch vận động của ông Vance cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

North Carolina là bang “chiến địa” quan trọng trong cuộc cạnh tranh lưỡng đảng, nhất là cuộc đua giành chiếc ghế mà Thượng nghị sĩ Thomas Tillis (đảng Cộng hòa) để lại sau khi ông này quyết định không tái tranh cử.