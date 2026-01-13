Iran tuyên bố sẵn sàng cho chiến tranh 13/01/2026 05:23

(PLO)- Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi nói rằng Iran không tìm kiếm chiến tranh, nhưng đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột công khai với Mỹ và Israel.

Ngày 12-1, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi nói rằng Iran không tìm kiếm chiến tranh, nhưng đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột công khai lớn hơn với Mỹ và Israel so với cuộc chiến 12 ngày vào năm ngoái, theo đài RT.

Phát ngôn này được đưa ra sau hàng loạt lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng can thiệp quân sự nếu Tehran trấn áp làn sóng biểu tình đang lan rộng tại Iran. Tehran cáo buộc Mỹ và Israel kích động các cuộc biểu tình.

“Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh, nhưng chúng tôi sẵn sàng cho chiến tranh, và thậm chí còn sẵn sàng hơn so với Cuộc chiến 12 ngày trước đây” - ông Araghchi nói tại một cuộc gặp với các nhà ngoại giao nước ngoài ở thủ đô Tehran.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi. Ảnh: ANADOLU AGENCY

“Chúng tôi cũng sẵn sàng cho đàm phán, nhưng là những cuộc đàm phán công bằng, danh dự và trên cơ sở bình đẳng, với sự tôn trọng lẫn nhau và dựa trên lợi ích chung” - nhà ngoại giao Iran nói thêm, nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán phải được tiến hành một cách thiện chí, “không phải là mệnh lệnh hay áp đặt”.

Theo Ngoại trưởng Araghchi, chính phủ Iran đang tiến hành đối thoại với người biểu tình, thậm chí Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian đã có cuộc gặp với các đại diện của người biểu tình.

“Chính phủ đã thừa nhận các cuộc biểu tình và đã tổ chức đối thoại với đại diện của người biểu tình, tổng thống đã gặp họ” - ông Araghchi nói.

Trước đó, hãng thông tấn Tasnim đưa tin Tổng thống Pezeshkian đã tham gia một cuộc mít tinh phản đối các cuộc biểu tình tại Tehran. Theo Đài phát thanh – truyền hình quốc gia Iran, các cuộc mít tinh ủng hộ chính phủ cũng đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn khác.

Ông Araghchi cáo buộc Mỹ và Israel đã “nhúng tay sâu” vào việc dàn dựng tình hình bất ổn.

Ngoại trưởng Iran nói rằng Tehran đã ghi lại các thông điệp âm thanh về những mệnh lệnh mà các đặc vụ có vũ trang trong đám đông nhận được, yêu cầu nổ súng vào người biểu tình, người qua đường và lực lượng an ninh.

Cũng trong ngày 12-1, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Baqer Qalibaf tái khẳng định lời cảnh báo gửi tới Mỹ, tuyên bố rằng các căn cứ quân sự, tàu chiến và binh sĩ Mỹ trên khắp khu vực sẽ trở thành mục tiêu nếu Washington can thiệp vào Iran.

“Hãy cứ đến và xem điều gì sẽ xảy ra với các tàu chiến và căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Hãy đến và bị thiêu đốt trong ngọn lửa của dân tộc Iran đến mức trở thành một bài học lịch sử lâu dài cho mọi chính quyền Mỹ áp bức. Hãy đến và tự mình chứng kiến điều gì sẽ xảy ra với các người và với cả khu vực” - kênh Press TV dẫn lời ông Qalibaf.

Mỹ và Israel chưa bình luận về phát ngôn của phía Iran.

Ngày 12-1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng Iran đã liên hệ với đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff, theo hãng tin Reuters.

“Có một quan chức của chính phủ Iran đã chủ động tiếp cận một thành viên trong nhóm thân cận nhất của tổng thống, là đặc phái viên Witkoff, với giọng điệu hoàn toàn khác so với những gì các bạn đang thấy công khai” - bà Leavitt nói.

Ông Araghchi sau đó xác nhận với kênh Al Jazeera rằng ông đã liên hệ với ông Witkoff vào cuối tuần để tìm cách gặp gỡ chính quyền Mỹ.

Bà Leavitt lưu ý rằng Tổng thống Trump không ngại sử dụng sức mạnh quân sự đối với Iran nếu ông cho là cần thiết.

“[Tổng thống Trump] không hề do dự trong việc sử dụng sức mạnh sát thương và uy lực của quân đội Mỹ nếu và khi ông cho rằng điều đó là cần thiết, và không ai hiểu rõ điều này hơn chính Iran” - bà nói.

Theo bà Leavitt, trong khi chương trình hạt nhân từng là đòn bẩy gây sức ép chủ yếu đối với Iran vài tháng trước, thì nay tình hình đã thay đổi.

“Đòn bẩy lớn nhất mà chính quyền này có chỉ vài tháng trước là chương trình hạt nhân của họ, nhưng Tổng thống Trump và quân đội Mỹ đã hoàn toàn phá hủy nó. Tổng thống Trump sẽ làm gì tiếp theo thì chỉ mình ông ấy biết” - Thư ký báo chí Nhà Trắng nói thêm.

Iran chưa bình luận về phát ngôn của bà Leavitt.