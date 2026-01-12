Trung Quốc cảnh báo Mỹ về Greenland, nêu quan điểm về tình hình Iran 12/01/2026 19:41

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng Bắc Cực liên quan lợi ích tổng thể của cộng đồng quốc tế và kêu gọi các bên hành động nhiều hơn vì hòa bình ở Trung Đông.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 12-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đưa ra một số quan điểm liên quan tình hình ở Iran, Bắc Cực, bao gồm đảo Greenland, theo tờ China Daily.

Trong đó, bà Mao khẳng định các hoạt động của Trung Quốc ở Bắc Cực nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực, phù hợp với luật pháp quốc tế. Bà cũng cho rằng quyền và tự do của tất cả quốc gia trong việc tiến hành các hoạt động ở Bắc Cực theo luật pháp quốc tế cần được tôn trọng đầy đủ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Bắc Cực liên quan lợi ích tổng thể của cộng đồng quốc tế và Mỹ không nên sử dụng các quốc gia khác làm cái cớ để theo đuổi lợi ích riêng của mình.

Khi được hỏi về tình hình biểu tình ở Iran và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể “hành động” liên quan vấn đề này, bà Mao cho biết: “Chúng tôi luôn phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và chúng tôi luôn khẳng định rằng chủ quyền và an ninh của tất cả quốc gia cần được bảo vệ đầy đủ theo luật pháp quốc tế. Chúng tôi phản đối việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế".

Bà Mao cũng kêu gọi tất cả các bên hành động nhiều hơn vì hòa bình và ổn định ở Trung Đông.

Trước đó, hôm 9-1, ông Trump nói rằng Mỹ cần sở hữu đảo Greenland để ngăn Nga hoặc Trung Quốc kiểm soát hòn đảo này trong tương lai, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi sẽ làm điều gì đó với Greenland, dù họ có thích hay không. Bởi vì nếu chúng tôi không làm, Nga hoặc Trung Quốc sẽ tiếp quản Greenland, và chúng tôi sẽ không để Nga hay Trung Quốc trở thành láng giềng” – ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Đề cập tình hình biểu tình ở Iran, ông Trump cảnh báo rằng nếu Tehran tiến hành các hành động bạo nhằm vào người biểu tình, Mỹ sẽ “can dự”.

Theo đài CNN, ông Trump cũng đang cân nhắc nhiều phương án can thiệp khác nhau, từ tấn công quân sự đến áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các nhân vật trong chính quyền Iran hoặc các lĩnh vực của nền kinh tế nước này như năng lượng và ngân hàng.