Campuchia xác nhận tước quốc tịch ông trùm Chen Zhi, dẫn độ về Trung Quốc 08/01/2026 14:38

(PLO)- Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận đã tước quốc tịch Campuchia của ông Chen Zhi (người gốc Trung Quốc và mang hai quốc tịch) theo Sắc lệnh Hoàng gia do Quốc vương ban hành vào tháng 12-2025, phù hợp với luật quốc tịch của Campuchia.

Ông Chen Zhi (Trần Trí), nhà sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Prince Group (hay Prince Holding Group), đã bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc để tiếp tục điều tra liên quan cáo buộc hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, tờ Khmer Times dẫn thông cáo của Bộ Nội vụ Campuchia.

Trong thông cáo phát đi tối 7-1, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết trong khuôn khổ hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia và theo yêu cầu của các cơ quan hữu quan Trung Quốc, nhà chức trách Campuchia đã bắt 3 công dân Trung Quốc gồm Chen Zhi, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, đồng thời dẫn độ họ về Trung Quốc.

“Chiến dịch này được tiến hành vào ngày 6-1, sau nhiều tháng phối hợp điều tra chung giữa các cơ quan chức năng liên quan của Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” - thông cáo nêu rõ.

Chủ tịch Tập đoàn Prince Group Chen Zhi - người vừa bị Campuchia bắt và dẫn độ về Trung Quốc. Ảnh: PRINCE HOLDING GROUP

Bộ Nội vụ Campuchia cũng làm rõ rằng quốc tịch Campuchia của ông Chen Zhi (người gốc Trung Quốc và mang hai quốc tịch) đã bị tước theo Sắc lệnh Hoàng gia do Quốc vương ban hành vào tháng 12-2025, phù hợp với luật quốc tịch của Campuchia.

Phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia - ông Touch Sokhak cho biết các vụ bắt giữ được thực hiện theo yêu cầu của phía Trung Quốc và sau quá trình điều tra kỹ lưỡng do các cơ quan chức năng liên quan của Campuchia tiến hành.

Phía Trung Quốc chưa bình luận về việc dẫn độ ông Chen Zhi và hai người còn lại.

Vào tháng 10-2025, ông Chen Zhi đã bị Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh cáo buộc đứng đầu một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo nạn nhân trên toàn cầu và bóc lột lao động bị buôn người.

Mỹ và Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông này cùng các công ty của ông, vốn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và dịch vụ tài chính.

Nhà chức trách Mỹ đã thu giữ khoảng 14 tỉ USD bitcoin được cho là có liên quan ông Chen Zhi hoặc các hoạt động của ông, đồng thời truy tố ông này với các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Ông Chen Zhi cũng bị cáo buộc cho phép sử dụng bạo lực đối với người lao động, phê chuẩn việc hối lộ quan chức nước ngoài và dùng các hoạt động kinh doanh khác, như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền mã hóa, để rửa lợi nhuận bất hợp pháp.

Văn phòng công tố liên bang tại Brooklyn (Mỹ), nơi ông Chen Zhi bị truy tố, cũng chưa bình luận về việc dẫn độ. Ông Chen Zhi và Prince Holding Group trước đó đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.