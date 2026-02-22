Chiến sự Nga-Ukraine 22-2: Ukraine tập kích hàng loạt tàu, máy bay Nga; Moscow cảnh báo Hàn Quốc về hậu quả 'không thể cứu vãn' 22/02/2026 08:36

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine tập kích hàng loạt tàu, máy bay và pháo binh Nga tại Crimea; Nga cảnh báo Hàn Quốc về hậu quả "không thể cứu vãn" nếu viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine tập kích hàng loạt tàu, máy bay và pháo binh Nga tại Crimea

Ngày 21-2, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tập kích nhắm vào nhiều tàu, máy bay và đơn vị pháo binh Nga tại bán đảo Crimea và phần lãnh thổ thuộc tỉnh Zaporizhzhia hiện do Moscow kiểm soát, theo tờ Kyiv Independent.

Tại khu vực gần Sevastopol (Crimea), các lực lượng Ukraine đã đánh trúng 2 tàu tuần tra biên giới thuộc Đề án 22460 Hunter. Đây là loại tàu tuần duyên lớp Rubin của Nga, được thiết kế chuyên biệt để đối phó với các mục tiêu trên không và trên mặt nước.

Ảnh do Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố ngày 21-2, cho thấy cảnh Ukraine tiến hành một cuộc tập kích nhằm vào tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nga

Trước đó, vào tháng 12-2025, Kiev cũng từng nhắm mục tiêu vào lớp tàu này bằng xuồng tự sát không người lái. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine không xác nhận liệu loại vũ khí này có được sử dụng trong đợt tập kích mới nhất hay không.

Tiến xa hơn về phía Bắc của bán đảo, lực lượng Ukraine đã tấn công 2 máy bay Be-12 Chayka đang đậu tại Nhà máy Hàng không Yevpatoria. Lần đầu tiên Kiev nhắm mục tiêu vào loại máy bay này là hồi tháng 9-2025, cũng tại Crimea.

Be-12 Chayka là loại thủy phi cơ săn ngầm do Liên Xô thiết kế, được trang bị các hệ thống tối tân chuyên dùng để dò tìm và tấn công tàu ngầm. Loại máy bay này từng được thực chiến trong các chiến dịch trên Biển Đen.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, mức độ thiệt hại cuối cùng tại bán đảo Crimea vẫn đang được đánh giá. Cơ quan này nhấn mạnh: "Lực lượng Phòng vệ Ukraine vẫn đang tiếp tục làm suy giảm có hệ thống tiềm lực chiến đấu của đối phương”.

Trong khi đó, tại tỉnh Zaporizhzhia, các lực lượng Ukraine tuyên bố đã phá hủy một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S - vũ khí được xem là "phiên bản HIMARS của Nga".

Hệ thống này có tầm bắn 120 km, sử dụng các loại rocket tầm xa có độ chính xác cao.

"Tornado là cơn ác mộng đối với Kharkiv, Zaporizhzhia, Sumy, Kherson, Nikopol và các thành phố yên bình khác của Ukraine" - ông Robert 'Madyar' Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, tuyên bố.

Đánh bom ở Lviv khiến nhiều cảnh sát thương vong

Giới chức địa phương cho biết, các vụ nổ lớn do tấn công khủng bố đã làm rung chuyển thành phố Lviv trong đêm 22-2, khiến một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 14 người phải nhập viện.

"Đây là một vụ tấn công khủng bố. Hiện tại, 14 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Theo thông tin sơ bộ, một nữ sĩ quan cảnh sát đã hy sinh trong vụ tấn công khủng bố tại Lviv" - Thị trưởng Lviv Andrii Sadovyi thông báo.

Theo tuyên bố từ Cảnh sát Quốc gia Ukraine, các vụ nổ xảy ra khi lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để xử lý một tin báo an ninh.

Trong một diễn biến khác, giới chức địa phương ngày 21-2 báo cáo một cuộc tấn công máy bay không người lái (UAV) của Nga tại tỉnh Sumy đã khiến 4 người thiệt mạng.

Đồng thời, một cuộc tấn công khác bằng tên lửa của Moscow cũng làm hư hại cơ sở sản xuất của tập đoàn đa quốc gia Mondelez (Mỹ).

Nga cảnh báo Hàn Quốc về hậu quả "không thể vãn hồi" nếu viện trợ vũ khí cho Ukraine

Ngày 21-2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo việc Hàn Quốc có khả năng tham gia vào chương trình tài trợ vũ khí của NATO dành cho Ukraine sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ song phương với Moscow, theo đài RT.

Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin Seoul đang cân nhắc tham gia chương trình Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), được khởi động vào tháng 8 năm ngoái. Theo PURL, các nước thành viên châu Âu thuộc NATO sẽ mua vũ khí (chủ yếu do Mỹ sản xuất) để viện trợ cho Kiev.

"Chính phủ vẫn đang tiếp tục tham vấn với NATO về nhiều biện pháp khác nhau nhằm hỗ trợ Ukraine" - một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chia sẻ với hãng thông tấn Yonhap hôm 20-2. Trong khi đó, tờ The Korea Times tiết lộ chính liên minh quân sự này đã chủ động đề nghị Seoul tham gia PURL.

Trao đổi với báo giới 21-2, bà Zakharova cho biết những thông tin trên đã khiến Moscow "bất ngờ".

"Khả năng Hàn Quốc tham gia vào các hoạt động chuyển giao như vậy dưới bất kỳ hình thức nào - dù trực tiếp hay gián tiếp - sẽ chỉ làm trì hoãn tiến trình giải quyết xung đột" - bà Zakharova cảnh báo.

"Động thái này chắc chắn sẽ gây ra những tổn hại không thể vãn hồi đối với quan hệ giữa Nga và Hàn Quốc" - vị phát ngôn viên nhấn mạnh, đồng thời bổ sung rằng Moscow sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp đáp trả, bao gồm cả những lựa chọn "bất đối xứng".

Nga đã nhiều lần lên án các đợt chuyển giao vũ khí của phương Tây cho Ukraine, khẳng định những hành động này chỉ kéo dài xung đột và gia tăng đau thương cho con người mà không thể thay đổi cục diện cuộc chiến.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Nga đánh chặn hàng loạt tên lửa, UAV

Ngày 21-2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 5 tên lửa tầm xa Flamingo do Ukraine sản xuất cùng 172 UAV trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

"Hệ thống phòng không đã đánh chặn một quả bom lượn có dẫn đường, 7 quả đạn nã từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, 5 tên lửa hành trình tầm xa Flamingo và 172 UAV" - Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Trong một diễn biến liên quan, Trung tâm ứng phó khẩn cấp khu vực cho biết một người đàn ông và một bé gái 3 tuổi đã bị thương sau khi một UAV của Ukraine nhắm mục tiêu vào ô tô của họ tại tỉnh biên giới Belgorod (Nga).

"Một UAV của Ukraine đã tấn công chiếc ô tô đang di chuyển gần làng Krasivo thuộc huyện Borisovsky. Hai dân thường, trong đó có một trẻ em, đã bị thương. Người đàn ông và bé gái 3 tuổi đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu với các vết thương do mảnh văng và chấn thương do sức ép từ vụ nổ" - cơ quan này thông tin.