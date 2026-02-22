Ông Zelensky trừng phạt 'hạm đội bóng tối', kêu gọi EU ra đòn với Nga 22/02/2026 06:03

(PLO)- Tiếp tục tung đòn nhằm cắt đứt nguồn thu từ dầu mỏ của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky áp trừng phạt "hạm đội bóng tối", đồng thời thúc giục EU tung lệnh cấm toàn diện đối với các dịch vụ hàng hải của Moscow.

Ngày 21-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine chính thức áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào "hạm đội bóng tối" của Nga, theo tờ Kyiv Independent.

"Ukraine đã ban hành các lệnh trừng phạt mới đối với 225 thuyền trưởng điều khiển các tàu tham gia vận chuyển dầu của Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định áp đặt trừng phạt và toàn cầu hóa các biện pháp này đối với bất kỳ ai tiếp tay cho Nga kiếm tiền phục vụ chiến tranh" - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cho biết thêm rằng các đề xuất của Ukraine thường đóng vai trò nền tảng cho các lệnh trừng phạt Nga từ các quốc gia đối tác, đồng thời thúc giục Liên minh châu Âu (EU) gia tăng sức ép lên Moscow trong gói trừng phạt tiếp theo.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

"Đặc biệt, chúng tôi rất kỳ vọng rằng gói trừng phạt tới đây của EU sẽ tính đến những yếu tố cần thiết để tạo sức ép thực sự lên Nga trong cuộc chiến này, nhằm hạn chế triệt để khả năng tiến hành chiến tranh của họ" - Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Cụ thể, ông kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu cấm cung cấp dịch vụ hàng hải cho các tàu mà Moscow sử dụng, lập luận rằng động thái này có thể buộc Điện Kremlin phải chuyển hướng "từ chiến tranh sang ngoại giao - một nền ngoại giao thực sự".

Ủy ban châu Âu (EC) hiện đang soạn thảo gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga. Gói này vẫn đang trong quá trình thảo luận và chờ các quốc gia thành viên EU phê duyệt. Đề xuất bao gồm lệnh cấm toàn diện các dịch vụ hàng hải đối với dầu thô của Nga và có thể được chốt lại vào ngày 24-2 tới, đúng dịp tròn 4 năm ngày Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, chia sẻ độc quyền với hãng tin AFP hôm 20-2, ông Zelensky nói rằng Washington và Moscow đang cùng gia tăng sức ép buộc Kiev phải từ bỏ vùng Donbass, như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 4 năm.

“Cả người Mỹ lẫn người Nga đều nói rằng, nếu muốn chiến tranh kết thúc vào ngày mai, thì hãy rút khỏi Donbass” - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine thẳng thừng bác bỏ những nhận định cho rằng Kiev đang đứng bên bờ vực thất bại.

"Không thể nói rằng chúng tôi đang thua trong cuộc chiến này... Vấn đề là liệu chúng tôi có giành chiến thắng hay không. Đó mới là câu hỏi, nhưng là một câu hỏi phải đánh đổi bằng cái giá rất đắt" - ông Zelensky nói.