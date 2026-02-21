Chiến sự Nga - Ukraine 21-2: UAV Nga tấn công Kupiansk, 2 cảnh sát Ukraine thiệt mạng; Ông Zelensky thông tin về tình hình đàm phán 21/02/2026 07:28

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine tấn công các sở chỉ huy và trung tâm hậu cần của Nga; Moscow tuyên bố kiểm soát 8 khu định cư trong tuần.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với các cuộc tấn công ác liệt.

Ukraine tấn công các sở chỉ huy và trung tâm hậu cần của Nga

Ngày 20-2, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo quân đội Ukraine đã tấn công nhiều sở chỉ huy quân sự và trung tâm hậu cần của Nga tại các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát, theo tờ Kyiv Independent.

Các cuộc tấn công này là một phần trong những gì Kiev mô tả là “các biện pháp có hệ thống” nhằm làm giảm khả năng tấn công của Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, một số mục tiêu đã bị tấn công ở các khu vực mà Nga đang kiểm soát thuộc tỉnh Zaporizhzhia, bao gồm một sở chỉ huy máy bay không người lái (UAV) gần thị trấn Zlatopil, một kho hậu cần gần làng Bohdanivka và một căn cứ sửa chữa gần làng Rozivka. Lực lượng Ukraine cũng tấn công một cụm quân Nga gần làng Stepnohirsk.

Tại các khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson, lực lượng Ukraine được cho là đã tấn công một sở chỉ huy cùng một khu vực tập trung quân gần Liubymivka và trên đảo Tendra.

Theo báo cáo, 2 kho hậu cần đã bị tấn công ở bán đảo Crimea và ở một phần tỉnh Luhansk.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết mức độ thiệt hại và thương vong của phía Nga đang được làm rõ.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 93 của Ukraine trên chiến trường. Ảnh: X

UAV Nga tấn công Kupiansk, 2 cảnh sát Ukraine thiệt mạng

Theo thông báo của Cảnh sát Quốc gia Ukraine, 2 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng và 1 người bị thương sau khi UAV Nga tấn công một xe cứu thương ở huyện Kupiansk, tỉnh Kharkiv vào ngày 20-2.

Các sĩ quan này là thành viên của đơn vị sơ tán "Thiên thần trắng" và đang thực hiện nhiệm vụ đưa dân thường rời khỏi khu vực nguy hiểm thì chiếc xe bọc thép của họ bị đánh trúng gần làng Serednii Burluk.

Cảnh sát cho biết phương tiện bị một UAV cảm tử Lancet của Nga tấn công. Cảnh sát Yuliia Keleberda, 23 tuổi, và Yevhen Kalhan, 39 tuổi, bị thương chí mạng và tử vong tại hiện trường. Một cảnh sát khác bị thương.

“Họ đã thực hiện nhiều nhiệm vụ tại những khu dân cư nguy hiểm nhất, sơ tán hàng chục gia đình, trong đó có trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật. Họ nhiều lần mạo hiểm tính mạng để cứu người khác. Đáng tiếc, đây lại là chuyến sơ tán cuối cùng của họ” - Cảnh sát cho biết.

Nga tổng kết chiến sự tuần qua

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 8 cộng đồng dân cư ở các tỉnh Sumy, Zaporizhia và Donetsk trong tuần từ ngày 14 đến 20-2, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, trong tuần qua, quân đội Nga đã tiến hành 1 cuộc tấn công quy mô lớn và 6 cuộc tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác và UAV nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp quân sự, cơ sở năng lượng, nhiên liệu và vận tải của Ukraine được sử dụng cho mục đích quân sự.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, Cụm tác chiến phía Bắc của Nga đã gây ra hơn 1.310 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 4 xe bọc thép chiến đấu của đối phương trong tuần qua.

Cụm tác chiến phía Tây đã gây ra hơn 1.115 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 19 xe bọc thép chiến đấu của đối phương.

Cụm tác chiến phía Nam loại khỏi vòng chiến hơn 1.015 binh sĩ và phá hủy 26 xe bọc thép chiến đấu của Ukraine.

Cụm tác chiến Trung tâm cũng đã gây ra hơn 2.220 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 31 xe bọc thép.

Tương tự, Cụm tác chiến phía Đông của Nga gây thiệt hại cho Ukraine 2.415 binh sĩ và 46 xe bọc thép chiến đấu trong tuần qua.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm tác chiến Dnepr của Nga đã gây ra khoảng 230 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy ba xe bọc thép chiến đấu của đối phương trong khu vực trách nhiệm của nhóm này.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 1.808 UAV và 37 quả pháo phóng từ hệ thống HIMARS trong tuần.

Ông Zelensky: Mỹ sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát thỏa thuận ngừng bắn

Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Ngày 20-2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine, Nga và Mỹ đã đạt được tiến triển về các vấn đề quân sự và nhân đạo trong các cuộc đàm phán ba bên tại Geneva, trong khi các cuộc đàm phán chính trị về vấn đề lãnh thổ vẫn đang bế tắc.

Những phát biểu này được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Zelensky với nhóm đàm phán của Ukraine sau vòng đàm phán mới nhất do Mỹ làm trung gian.

Ông Zelensky lưu ý rằng tất cả các bên đều nhất trí về vai trò của Mỹ trong việc giám sát một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng.

“Nếu có lệnh ngừng bắn, thì Mỹ sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát. Tôi coi đây là một kết quả rất quan trọng mà nhóm của chúng tôi đã mang về” - tổng thống Ukraine nói.

Ông Zelensky nói thêm rằng các cuộc thảo luận về vấn đề nhân đạo đã đạt được những thỏa thuận ban đầu, bao gồm các bước hướng tới việc trao đổi tù binh chiến tranh, và chi tiết dự kiến ​​sẽ được công bố trong những ngày tới.

Dù vậy, ông Zelensky cho biết tiểu ban chính trị - tập trung vào các vấn đề liên quan miền đông Ukraine - đã đạt được rất ít tiến triển.

“Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa tìm ra giải pháp mang tính xây dựng nào cho các vấn đề lãnh thổ” -ông nói.

Ukraine coi việc đóng băng các vị trí tiền tuyến hiện tại là cơ sở thực tế nhất cho một lệnh ngừng bắn, trong khi Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine rút toàn bộ quân khỏi Donbass - một điều kiện mà Kiev bác bỏ.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đàm phán với Nga, cho biết một cuộc gặp tiếp theo dự kiến ​​sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày tới, nhiều khả năng cũng tại Geneva.

“Chúng tôi sẽ làm việc với nhóm của mình để xác định những thông điệp mà chúng tôi sẽ truyền tải tại cuộc họp tiếp theo” - ông nói thêm.

Mỹ và Nga chưa bình luận về các thông tin trên.