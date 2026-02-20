Chiến sự Nga - Ukraine 20-2: Tên lửa tấn công tỉnh Belgorod, gây thiệt hại ‘rất nghiêm trọng’; Mỹ gia hạn trừng phạt Nga thêm 1 năm 20/02/2026 07:10

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine tấn công kho dầu ở tỉnh Pskov (Nga); Có tin Mỹ gây sức ép lên châu Âu để Ukraine không dự họp NATO.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng.

Tên lửa tấn công tỉnh Belgorod, gây thiệt hại ‘rất nghiêm trọng’

Tờ Kyiv Independent ngày 19-2 dẫn thông tin từ chính quyền địa phương rằng Ukraine được cho là đã tấn công một kho dầu ở tỉnh Pskov và phóng tên lửa vào TP Belgorod của Nga, gây mất điện ở một số khu vực trong thành phố.

“Thật không may, lại xảy ra một vụ tấn công tên lửa quy mô lớn khác nhằm vào các cơ sở năng lượng ở thành phố Belgorod. Thiệt hại rất nghiêm trọng. Chúng tôi nhận thấy có sự gián đoạn một phần về điện và nhiệt, vì vậy chúng tôi hiện đang điều tra” - Tỉnh trưởng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov, viết trên Telegram.

Hãng thông tấn TASS ngày 19-2 dẫn thông tin từ Trung tâm ứng phó khủng hoảng khu vực rằng quân đội Ukraine đã tấn công vùng Belgorod của Nga bằng hơn 70 máy bay không người lái (UAV) và hơn 20 loại vũ khí trong 24 giờ qua.

Theo kênh tin tức Exilenova+, các vụ nổ và hỏa hoạn đã được báo cáo vào rạng sáng 19-2 tại một kho chứa dầu ở thị trấn Velikiye Luki thuộc tỉnh Pskov, tây bắc Nga.

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói với Kyiv Independent rằng vụ tấn công kho dầu ở Velikiye Luki do đơn vị UAV “Alpha” của Ukraine thực hiện.

“Những hoạt động như vậy là một phần trong quá trình làm suy yếu có hệ thống tiềm lực quân sự của Liên bang Nga” - nguồn tin từ SBU cho biết.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn xung kích số 92 của Ukraine trên chiến trường. Ảnh: X

Politico: Mỹ gây sức ép lên châu Âu để Ukraine không dự họp NATO

Tờ Politico ngày 19-2 dẫn lời bốn nhà ngoại giao của NATO rằng Mỹ đang gây sức ép lên các đồng minh để không mời Ukraine tham dự các cuộc họp chính thức tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 và 8-7.

Động thái được cho là sẽ hạn chế vai trò của Kiev tại một cuộc họp quan trọng của các nhà lãnh đạo NATO.

Theo các nhà ngoại giao, Mỹ cũng phản đối việc mời Úc, New Zealand, Nhật và Hàn Quốc tham dự. 5 quốc gia này có thể sẽ tham gia các sự kiện bên lề ở cấp độ thấp hơn.

Người phát ngôn của NATO không phủ nhận thông tin này trong bình luận với Kyiv Independent.

“Chúng tôi sẽ thông báo về sự tham gia của các đối tác tại Hội nghị thượng đỉnh trong thời gian thích hợp” - theo người phát ngôn.

Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Hội nghị thượng đỉnh tại Ankara sẽ đánh dấu lần thứ hai Thổ Nhĩ Kỳ đăng cai tổ chức các cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo NATO.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tham dự mọi hội nghị thượng đỉnh NATO kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

Nga tấn công hạ tầng năng lượng năng lượng Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Nga đã tấn công một kho nhiên liệu và các cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như các khu vực triển khai của quân đội Ukraine tại 156 địa điểm trong ngày 19-2, theo TASS.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.265 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Ukraine đã mất khoảng 220 binh sĩ và 2 xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Bắc của Nga; khoảng 185 binh sĩ, 1 xe tăng và 1 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Tây; và hơn 115 binh sĩ cùng 2 khẩu pháo trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Nam.

Trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine cũng mất khoảng 350 binh sĩ và 3 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm; khoảng 375 binh sĩ và 7 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông; và khoảng 20 binh sĩ và 5 xe cơ giới trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 301 UAV của Ukraine và 10 quả pháo phóng từ HIMARS trong ngày 19-2.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Binh sĩ Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Mỹ gia hạn trừng phạt Nga thêm 1 năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-2 đã phê chuẩn gia hạn thêm một năm tình trạng khẩn cấp quốc gia cùng các biện pháp trừng phạt liên quan, vốn được ban hành sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, theo Kyiv Independent.

Sắc lệnh này tiếp tục duy trì các biện pháp được đưa ra lần đầu năm 2014 và sau đó mở rộng vào các năm 2018 và 2022, bao gồm phong tỏa tài sản và áp đặt hạn chế đối với những cá nhân có liên quan việc Nga sáp nhập Crimea.

Văn bản nêu rõ các hành động của Nga “tiếp tục gây ra mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ”, qua đó biện minh cho việc gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố lần đầu theo Sắc lệnh Hành pháp 13660.

Các biện pháp hạn chế đã được cập nhật nhiều lần trong những năm gần đây, trong đó có giai đoạn chính quyền Tổng thống Joe Biden, khi Washington đáp trả chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Việc gia hạn diễn ra trong bối cảnh Washington và Moscow nối lại thảo luận về tương lai của các lệnh trừng phạt, gắn với đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.