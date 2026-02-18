6 tiếng 'rất căng thẳng' trong đàm phán 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine ở Geneva 18/02/2026 06:17

(PLO)- Đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine lần 3 tại thủ đô Geneva (Thuỵ Sĩ) đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên kéo dài 6 tiếng và được đánh giá là "rất căng thẳng".

Ngày 17-2, các nhà đàm phán Ukraine và Nga đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên trong chuỗi 2 ngày đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian tại thủ đô Geneva (Thuỵ Sĩ), theo hãng tin Reuters.

Ông Rustem Umerov - Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine kiêm trưởng đoàn đàm phán - thông tin rằng cuộc thảo luận trong ngày tập trung vào "các vấn đề thực tiễn và cơ chế của những quyết định khả thi", tuy nhiên không cung cấp chi tiết cụ thể.

Ông cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào ngày 18-2 (giờ địa phương), cũng là ngày làm việc cuối cùng của vòng đàm phán 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine lần 3.

Phái đoàn Nga, Mỹ, Ukraine đàm phán hòa bình Moscow-Kiev tại Geneva ngày 17-2. Ảnh: TASS

Phía quan chức Nga không đưa ra bình luận nào về cuộc đàm phán. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với phái đoàn Nga chia sẻ với hãng tin AFP rằng cuộc thảo luận diễn ra "rất căng thẳng" và kéo dài 6 giờ đồng hồ dưới các hình thức song phương và 3 bên khác nhau.

Nguồn tin này cũng xác nhận cả hai bên đã đồng ý tiếp tục thảo luận vào ngày 18-2.

Các phái đoàn tham gia đàm phán về giải pháp cho Ukraine tại Geneva đang thảo luận những vấn đề phức tạp và các nhượng bộ quan trọng, một nguồn tin phương Tây nói với TASS.

“Nội dung xoay quanh những vấn đề lớn và các nhượng bộ lớn” - nguồn tin của TASS cho biết khi được hỏi nội dung đang được đưa lên bàn đàm phán.

Theo phía Kiev, ngay trước thềm cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, Nga đã tiến hành các cuộc không kích trong đêm trên diện rộng tại Ukraine, gây thiệt hại nghiêm trọng cho lưới điện tại thành phố cảng Odessa.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công này đã khiến hàng chục nghìn người rơi vào cảnh mất điện và nước sinh hoạt.

"Chúng tôi sẵn sàng tiến nhanh tới một thỏa thuận xứng đáng để chấm dứt chiến tranh" - ông Zelensky nói.

Ông cho biết đang chờ báo cáo từ đoàn đàm phán tại Geneva và nhấn mạnh: "Câu hỏi đặt ra cho phía Nga là: Rốt cuộc họ muốn gì?".

Cuộc gặp tại Geneva diễn ra sau 2 vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) nhưng không đạt được bước đột phá lớn nào, do hai bên vẫn còn nhiều bất đồng sâu sắc về các vấn đề then chốt.

Tổng thống Trump đang thúc giục Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến lớn nhất tại châu Âu kể từ năm 1945, mặc dù ông Zelensky từng phàn nàn rằng đất nước ông đang phải đối mặt ngày càng nhiều áp lực buộc phải nhượng bộ.