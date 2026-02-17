Điện Kremlin giải thích việc sự thay đổi nhân sự trong phái đoàn đàm phán Nga 17/02/2026 05:50

(PLO)- Điện Kremlin công bố thành phần phái đoàn Nga sẽ tham gia các cuộc đàm phán hòa bình ba bên Nga-Mỹ-Ukraine sắp tới, giải thích nguyên nhân của một số điều chỉnh nhân sự.

Ngày 16-2, Điện Kremlin công bố thành phần phái đoàn Nga sẽ tham gia các cuộc đàm phán hòa bình ba bên tại Geneva (Thụy Sĩ) với quan chức Mỹ và Ukraine trong tuần này, theo đài RT.

Trưởng đoàn đàm phán của Nga về xung đột Ukraine, trợ lý tổng thống Nga - ông Vladimir Medinsky, sẽ dẫn đầu phái đoàn do nội dung đàm phán được mở rộng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Medinsky đã vắng mặt trong hai vòng đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine gần đây nhất tại thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Các cuộc đàm phán ở UAE do Đô đốc Igor Kostyukov, Cục trưởng tình báo quân sự Nga, dẫn đầu phái đoàn.

Phát biểu với báo giới hôm 16-2, ông Peskov cho biết ông Medinsky không tham dự các phiên họp tại UAE vì nội dung chủ yếu tập trung vào hậu cần quân sự, như trao đổi tù binh.

“Cuộc thảo luận xoay quanh các vấn đề an ninh, những vấn đề tác động trực tiếp đến quân đội. Vì vậy ông Kostyukov đã dẫn đầu nhóm của chúng tôi tại đó” - ông Peskov nói.

Người phát ngôn cho biết chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán tại Geneva, dự kiến diễn ra trong hai ngày 17 và 18-2, sẽ được mở rộng.

“Lần này, chúng tôi dự định thảo luận nhiều vấn đề hơn, bao gồm các câu hỏi chính liên quan lãnh thổ và những vấn đề gắn với các yêu cầu của chúng tôi. Sự có mặt của trưởng đoàn đàm phán Medinsky là cần thiết” - ông Peskov nói, nhấn mạnh rằng ông Medinsky vẫn là người đứng đầu chính thức của nhóm đàm phán Nga.

Phái đoàn còn có Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin và đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin - ông Kirill Dmitriev, ông Peskov cho biết thêm.

“Ông Dmitriev đang phụ trách một kênh riêng, là nhóm công tác về hợp tác kinh tế. Nhóm này vẫn hoạt động tích cực và chúng tôi kỳ vọng các cuộc họp trong khuôn khổ nhóm cũng sẽ diễn ra tại Geneva” - ông Peskov nói.

Trước đó, ông Peskov cho biết không có quốc gia châu Âu nào tham dự các cuộc đàm phán tại Geneva. Ông mô tả vòng đàm phán ba bên gần nhất là “mang tính xây dựng nhưng khó khăn”.

Moscow khẳng định bất kỳ thỏa thuận bền vững nào cũng đòi hỏi Ukraine rút khỏi Donbass, tuyên bố không gia nhập NATO, đồng thời cam kết phi quân sự hóa và “phi phát xít hóa”. Nga cũng yêu cầu Kiev công nhận các đường biên giới mới, bao gồm bán đảo Crimea.

Phía Ukraine nhiều lần bác bỏ việc nhượng bộ lãnh thổ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 13-2 xác nhận các cuộc đàm phán tại Geneva sẽ có sự tham gia của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump - ông Jared Kushner.

Phái đoàn Ukraine sẽ do Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Rustem Umerov dẫn đầu.