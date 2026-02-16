Chiến sự Nga - Ukraine 16-2: Hàng trăm UAV tấn công lãnh thổ Nga; Ông Zelensky công bố gói viện trợ mới từ châu Âu trước thềm 4 năm xung đột 16/02/2026 07:52

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Hàng trăm UAV tấn công lãnh thổ Nga, bao gồm thủ đô Moscow; Nga tuyên bố kiểm soát làng chiến lược ở Zaporizhia; Nghị sĩ Nga nói Hội nghị Munich không mang lại tiến triển cho hòa bình ở Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang trên nhiều mặt trận.

Hàng trăm UAV tấn công lãnh thổ Nga, bao gồm thủ đô Moscow

. Các quan chức Nga báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhắm vào nhiều khu vực ở Nga, bao gồm Moscow, Bryansk và Belgorod vào ngày 15-2.

Thị trưởng Moscow - ông Sergey Sobyanin tuyên bố rằng hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 13 UAV đang hướng về thủ đô.

Theo truyền thông Nga, các hạn chế bay tạm thời đã được áp dụng tại sân bay Domodedovo nhưng sau đó đã được dỡ bỏ.

Tỉnh trưởng tỉnh Bryansk - ông Alexander Bogomaz nói rằng tỉnh này đã bị tấn công liên tục bằng UAV từ sáng sớm, và tuyên bố rằng 120 UAV đã bị phá hủy tại đây. Ông Bogomaz sau đó lưu ý rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã khiến 5 đô thị và một phần TP Bryansk bị mất điện và sưởi ấm.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng 102 UAV của Ukraine đã bị chặn lại trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều 15-2 (giờ Moscow) trên khắp các tỉnh Bryansk, Kaluga và Tula, cũng như gần Moscow.

Ngoài ra, các kênh Telegram của Nga đưa tin về một cuộc tấn công được cho là do Ukraine thực hiện vào TP Belgorod. Tỉnh trưởng - ông Vyacheslav Gladkov cho biết thông tin sơ bộ cho thấy cơ sở hạ tầng năng lượng bị thiệt hại đáng kể. Hiện chưa có thông tin nào về mức độ thiệt hại hoặc thương vong.

Ukraine chưa bình luận về các vụ tấn công.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 24 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Theo cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu ở miền nam Nga và một hệ thống phòng không của Nga tại bán đảo Crimea trong đêm 14, rạng sáng 15-2, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Tại miền nam Nga, lực lượng Ukraine đã tấn công trạm chứa dầu Tamanneftegaz gần làng Volna thuộc tỉnh Krasnodar.

HUR cũng cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công thành công một hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 gần làng Kacha ở Crimea.

Pantsir là một trong những hệ thống phòng không hiện đại chủ chốt của Nga. Chi phí cho một hệ thống dao động từ 15 đến 20 triệu USD.

. Chính quyền các địa phương Ukraine báo cáo về 3 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine trong ngày 15-2.

Không quân Ukraine nói rằng đêm qua Nga đã phóng 83 UAV vào Ukraine. Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 55 UAV. Ít nhất 25 UAV đã đến được mục tiêu, tấn công 12 địa điểm, và có mảnh vỡ rơi xuống tại 3 địa điểm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15-2 nói rằng trong tuần qua, Nga đã phóng khoảng 1.300 UAV tấn công, hơn 1.200 quả bom dẫn đường và 50 tên lửa, gần như tất cả đều là tên lửa đạn đạo, vào Ukraine.

Ông Zelensky nói rằng Nga tiếp tục cố tình nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, bao gồm các nhà máy điện, trạm biến áp và lưới điện, đồng thời tấn công cả các khu dân cư.

Ông Zelensky: Đồng minh sẽ cung cấp viện trợ mới cho Ukraine trong vòng 10 ngày

Ngày 15-2, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine đã đạt được thỏa thuận về các gói hỗ trợ năng lượng và quân sự mới với các đồng minh châu Âu trước thềm 4 năm xung đột, theo hãng tin Reuters.

“Tại Munich, chúng tôi đã nhất trí với các nhà lãnh đạo của Định dạng Berlin về các gói viện trợ năng lượng và quân sự cụ thể cho Ukraine trước ngày 24-2” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Hôm 13-2, sau cuộc họp của “Định dạng Berlin”, gồm khoảng 10 nhà lãnh đạo châu Âu tại Munich (Đức), ông Zelensky cho biết ông hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ mới, bao gồm cả tên lửa phòng không.

“Tôi rất biết ơn các đối tác vì sự sẵn lòng giúp đỡ của họ, và chúng tôi tin tưởng tất cả các lô hàng sẽ được giao đến đúng thời hạn” - Tổng thống Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky cho biết ông đã thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho nhu cầu phòng không của Ukraine với “hầu hết mọi nhà lãnh đạo có thể thực sự giúp đỡ chúng tôi”.

Nga tuyên bố kiểm soát làng chiến lược ở Zaporizhia

Ngày 15-2, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng thuộc Cụm tác chiến phía Đông của Nga đã kiểm soát làng Tsvetkovoye ở tỉnh Zaporizhia, tạo ra một đầu cầu để kiểm soát thêm lãnh thổ ở tỉnh này, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng trong chiến dịch ở Tsvetkovoye, Ukraine đã chịu tổn thất lớn về nhân lực và trang thiết bị quân sự. Ngoài ra, trong chiến dịch này, quân đội Nga đã phá hủy hai trung tâm điều khiển UAV của Ukraine.

Cũng theo bộ này, tổng số thương vong của lực lượng vũ trang Ukraine trong 24 giờ qua là khoảng 1.110 binh sĩ.

Trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Bắc, lực lượng Ukraine đã mất hơn 180 binh sĩ. Tại các khu vực trách nhiệm của các Cụm tác chiến Tây, Nam, Trung, Đông và Dnepr, tổn thất lần lượt là 160, 130, hơn 275, hơn 320 và 45 binh sĩ.

Nghị sĩ Nga: Hội nghị Munich không mang lại tiến triển cho hòa bình ở Ukraine

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) - ông Leonid Slutsky. Ảnh: TASS

Ngày 15-2, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) - ông Leonid Slutsky nói rằng Hội nghị An ninh Munich được tổ chức dưới danh nghĩa huy động các nước thuộc “Thế giới cũ” để đối đầu với Nga, và đã thất bại trong việc tiến gần hơn đến hòa bình ở Ukraine, theo TASS.

“Hội nghị Munich ở Đức không hề mang lại hòa bình nào. Ngược lại, những người theo chủ nghĩa toàn cầu châu Âu đã thực sự vạch ra một 'lộ trình' cho việc quân sự hóa châu Âu và tiếp tục ủng hộ chế độ khủng bố ở Kiev” - ông Slutsky viết trên Telegram.

“Hầu hết các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo châu Âu và các quan chức Brussels đều thấm đẫm chủ nghĩa bài Nga và đầy rẫy những lời lẽ phục thù” - ông nói thêm.

Ông Slutsky nhận định rằng các nhà lãnh đạo châu Âu rất muốn ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết xung đột ở Ukraine, nhưng tất cả những gì họ có thể làm là tiếp tục chiến tranh, dẫn đến một “thảm họa châu Âu”.

Châu Âu chưa bình luận về phát ngôn của nghị sĩ Nga.