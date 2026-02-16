Mỹ lên tiếng vụ 5 nước châu Âu kết luận Nga đầu độc nhân vật đối lập Navalny bằng độc tố ếch 16/02/2026 05:59

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Washington không có lý do gì để nghi ngờ báo cáo của 5 đồng minh châu Âu rằng Moscow sát hại nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny bằng độc tố ếch.

Ngày 15-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi báo cáo của 5 đồng minh châu Âu cáo buộc Moscow sát hại nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny bằng độc tố ếch là “đáng lo ngại”, đồng thời cho biết Washington không có lý do gì để nghi ngờ báo cáo này, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi rõ ràng đã biết về báo cáo đó. Đây là một báo cáo đáng lo ngại. Chúng tôi biết về vụ việc của ông Navalny và chắc chắn chúng tôi không có lý do gì để nghi ngờ nó” - ông Rubio nói trong chuyến thăm Slovakia.

Trước đó, ngày 14-2, Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển và Hà Lan ra tuyên bố chung rằng các phân tích mẫu lấy từ thi thể ông Navalny đã “xác nhận một cách dứt khoát” sự hiện diện của epibatidine - một loại độc tố có trong ếch phi tiêu độc ở Nam Mỹ và không tồn tại tự nhiên tại Nga.

Theo tuyên bố, Moscow có đủ phương tiện, động cơ và cơ hội để sử dụng chất độc khi ông Navalny đang thụ án tại một trại giam ở Bắc Cực.

Nga bác bỏ các cáo buộc, gọi đó là “trò lừa tuyên truyền của phương Tây”.

Nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny. Ảnh: SPUTNIK

Khi được hỏi vì sao Mỹ không tham gia tuyên bố chung, ông Rubio cho biết đây là sáng kiến của các nước châu Âu.

“Các quốc gia đó đã đi đến kết luận như vậy. Họ đã phối hợp với nhau. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không đồng ý với kết luận. Chỉ là đó không phải sáng kiến của chúng tôi. Đôi khi các nước tự đưa ra hành động dựa trên những thông tin tình báo mà họ thu thập được” - ông Rubio nói.

“Chúng tôi không tranh cãi hay đối đầu các nước đó về vấn đề này. Nhưng đó là báo cáo của họ và họ đã công bố” - Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Cũng trong ngày 15-2, Anh cảnh báo áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan cái chết của ông Navalny.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nói rằng chính phủ sẽ “tiếp tục xem xét hành động phối hợp, bao gồm việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga”.

“Chúng tôi tin rằng các mối quan hệ đối tác mà chúng tôi xây dựng ở nước ngoài giúp chúng tôi vững mạnh hơn trong nước. Chính bằng cách hành động cùng các đồng minh châu Âu và các đồng minh trên toàn thế giới mà chúng tôi duy trì được sức ép đối với Nga” - bà Cooper nói.