Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Ông Zelensky dùng 'thủ thuật thao túng' với bầu cử Ukraine 15/02/2026 06:42

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang sử dụng "thủ thuật thao túng" khi đề cập phương án bầu cử thời chiến, mục đích là nhằm duy trì quyền lực.

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn TASS, xuất bản ngày 15-2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nhận định rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tìm cách sử dụng các "thủ thuật thao túng" liên quan bầu cử tại Ukraine, với mục đích chính là duy trì quyền lực.

Theo ông Galuzin, trước các chỉ trích ngày càng gia tăng từ cả trong và ngoài nước về vấn đề quyền lực và tham nhũng, ông Zelensky trong các trao đổi với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh, cũng như trong không gian thông tin trong nước, đã bắt đầu đề cập khả năng tổ chức bầu cử, thậm chí là trưng cầu ý dân liên quan các vấn đề lãnh thổ.

"Vị thế chính trị trong nước đang lung lay buộc ông Zelensky phải tính đến các chiêu bài thao túng ngay từ lúc này. Vẫn chưa rõ chính quyền Ukraine sẽ giải quyết thế nào với số lượng khổng lồ người di tản trong nước. Đang xuất hiện những ý tưởng áp dụng 'kịch bản Moldova' - tức ngăn cản công dân Ukraine đang cư trú tại Nga tham gia bầu cử, đồng thời tận dụng tối đa lá phiếu của kiều bào tại các nước phương Tây" - ông Galuzin nhận định.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. Ảnh: TASS

Ông Galuzin cũng cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đang tìm cách duy trì vị thế chính trị của mình.

Ông Galuzin nhắc lại việc ông Zelensky từng cam kết vào năm 2019 rằng chỉ giữ chức tổng thống trong một nhiệm kỳ 5 năm và nỗ lực mang lại hòa bình cho Ukraine.

"Những lời hứa đó có giá trị ra sao, theo tôi, không cần nói thêm cũng đã rõ" - ông Galuzin nói.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, ông Zelensky đã bác bỏ các thông tin cho rằng ông đang có kế hoạch tổ chức bầu cử vào đúng ngày 24-2, thời điểm đánh dấu 4 năm ngày Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

"Nhưng tất nhiên, chúng tôi sẵn sàng cho bầu cử. Tôi đã nói việc này rất đơn giản: thiết lập lệnh ngừng bắn và sẽ có bầu cử. Đây là vấn đề về an ninh" - ông nói.

Hiện chính quyền Kiev đang tính tới việc tổ chức trưng cầu ý dân về kế hoạch hòa bình vào mùa xuân. Người dân sẽ bỏ phiếu xem có chấp nhận một thỏa thuận, kể cả khả năng mất lãnh thổ, hay không. Cuộc bỏ phiếu này có thể diễn ra cùng lúc với bầu cử tổng thống, theo tờ The Atlantic.