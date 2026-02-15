Ông Zelensky hé lộ đề xuất an ninh 15 năm của Mỹ 15/02/2026 06:22

(PLO)- Gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bên lề Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hé lộ đề xuất bảo đảm an ninh 15 năm từ Washington và thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Nga.

Bên lề Hội nghị An ninh Munich ngày 14-2 tại (Đức), Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp quan trọng với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, tập trung thảo luận về tình hình chiến sự và các cam kết an ninh dài hạn, theo tờ Kyiv Independent.

Trao đổi với báo chí, ông Serhii Nykyforov - phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Ukraine - cho biết trọng tâm cuộc thảo luận xoay quanh tình hình thực địa, các đợt tập kích từ phía Nga và mức độ thiệt hại đối với hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Theo Văn phòng Tổng thống, một phần của cuộc hội đàm cũng đề cập các phương án hỗ trợ bổ sung tên lửa phòng không cho Ukraine trong giai đoạn mùa đông.

Ông Rubio và ông Zelensky cũng trao đổi về vòng đàm phán hòa bình 3 bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 17 và 18-2 tới.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chào hỏi nhau trước cuộc gặp bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức) ngày 14-2. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Trong thông cáo phát đi sau cuộc hội đàm, Văn phòng Tổng thống Ukraine nhận định tiến trình đàm phán hòa bình rốt cuộc sẽ đòi hỏi một cuộc gặp cấp cao nhất giữa lãnh đạo ba nước Ukraine, Mỹ và Nga.

"Ukraine tin rằng một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo cần được tổ chức để giải quyết dứt điểm các vấn đề gai góc nhất" - thông cáo nêu rõ.

"Điều quan trọng là các cuộc đàm phán dự kiến tại Geneva phải đạt hiệu quả thực chất, và tôi cảm ơn Mỹ vì cách tiếp cận mang tính xây dựng. Chúng tôi cũng đề cập trình tự các bước đi. Việc đạt được tiến triển trong vấn đề bảo đảm an ninh và phục hồi kinh tế là hết sức quan trọng" - ông Zelensky chia sẻ sau cuộc gặp.

Tham gia cuộc gặp cùng ông Zelensky còn có Ngoại trưởng Andrii Sybiha và Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Rustem Umerov.

Sau đó, ông Zelensky cũng đã có cuộc điện đàm với các đặc phái viên Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner. Nội dung điện đàm xoay quanh các vòng đàm phán gần đây tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và cuộc gặp với Ngoại trưởng Rubio.

"Không thể tiết lộ mọi thứ qua điện thoại, và phái đoàn đàm phán của chúng tôi sẽ trình bày lập trường của Ukraine vào tuần tới" - ông Zelensky cho biết, đồng thời cảm ơn "thái độ xây dựng" của phía Mỹ.

Trong các bài phát biểu riêng tại hội nghị trước đó cùng ngày, cả ông Zelensky và ông Rubio đều đưa ra những quan điểm đáng chú ý.

Ông Rubio thừa nhận vấn đề kiểm soát khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine vẫn chưa được giải quyết trong các cuộc đàm phán hiện tại.

Trong khi đó, ông Zelensky nhấn mạnh cam kết của Ukraine đối với tiến trình đàm phán hòa bình giữa Moscow, Washington và Kiev, song khẳng định việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga sẽ không mang lại hòa bình.

Ông Zelensky tiết lộ với giới truyền thông rằng Mỹ đã đề xuất cam kết an ninh trong 15 năm, nhưng Kiev mong muốn một cam kết dài hạn hơn.

"Hôm nay chúng tôi nhận được đề xuất 15 năm từ phía Mỹ. Chúng tôi muốn 20 năm trở lên, chẳng hạn như 30 hay 50 năm… chúng tôi sẽ chờ xem chính quyền và Quốc hội Mỹ quyết định thế nào" - ông Zelensky nói.

Khi được hỏi về bình luận của ông Trump về "cơ hội vàng" để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, ông Zelensky nói rằng "chúng tôi có thể tiến bước mà không đánh mất phẩm giá của mình".