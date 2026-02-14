Nga công bố thời gian, địa điểm đàm phán sắp tới với Mỹ và Ukraine 14/02/2026 05:57

(PLO)- Điện Kremlin cho biết cuộc đàm phán 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine sẽ tái khởi động ngày 17 và 18-2, tiếp nối vòng thương lượng “khó khăn nhưng xây dựng” đã diễn ra tại UAE.

Ngày 13-2, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov thông báo Nga, Mỹ và Ukraine sẽ tiến hành vòng đàm phán hòa bình mới tại Thụy Sĩ vào tuần tới, đài RT đưa tin.

Điện Kremlin cho biết Geneva được chọn làm địa điểm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine vì phù hợp với lịch trình của cả 3 bên.

Ông Peskov cho biết các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Ukraine sẽ diễn ra theo hình thức 3 bên trong 2 ngày gồm 17 và 18-2.

Dẫn đầu phái đoàn Moscow sẽ là ông Vladimir Medinsky - Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Medinsky đã từng tham gia nhiều vòng đàm phán trước đó.

Ông Peskov không nêu chi tiết chương trình nghị sự cụ thể. Tuy nhiên, ông cho biết Moscow hy vọng tiếp tục thảo luận về hợp tác kinh tế với Mỹ, đồng thời lưu ý mọi thỏa thuận đều phụ thuộc vào tiến triển trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Vòng đàm phán ba bên gần nhất diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất-UAE), vào tuần trước.

Phái đoàn Nga do Đô đốc Igor Kostyukov, Cục trưởng Cục Tình báo quân đội Nga, dẫn đầu, cùng các quan chức quốc phòng khác. Phía Mỹ có các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, trong khi phái đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, dẫn đầu.

Ông Peskov mô tả các cuộc trao đổi tại Abu Dhabi là “mang tính xây dựng nhưng khó khăn”. Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết vấn đề lãnh thổ vẫn là “câu hỏi chính” trong đàm phán, đồng thời nhấn mạnh nhiều nội dung khác cũng chưa được giải quyết.

Ông Umerov mô tả các cuộc đàm phán kéo dài hai ngày là “mang tính xây dựng”, trong đó các phái đoàn đã thảo luận về những cách thức triển khai một lệnh ngừng bắn và giám sát việc chấm dứt giao tranh.