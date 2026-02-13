Chiến sự Nga-Ukraine 13-2: Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Nga từ khoảng cách kỷ lục; Thiệt hại 'chưa từng có tiền lệ' ở Belgorod 13/02/2026 07:09

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Thiệt hại 'chưa từng có tiền lệ' ở Belgorod; Bộ trưởng Quốc phòng Nga kiểm tra loạt khí tài công nghệ mới; Anh cam kết gói viện trợ phòng không 500 triệu bảng cho Ukraine.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

6 tỉnh Ukraine bị tập kích, hạ tầng thiệt hại nặng

Ngày 12-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đăng trên kênh Telegram cá nhân rằng từ đêm 11-2 đến rạng sáng 12-2, lực lượng cứu hộ và sửa chữa Ukraine đã làm việc tại các khu vực bị Nga tấn công.

Trong đêm, Nga phóng 219 máy bay không người lái (UAV), phần lớn là “Shahed”, cùng 25 tên lửa, trong đó có 24 tên lửa đạn đạo. Phần lớn bị bắn hạ nhưng vẫn có thiệt hại: 2 người thiệt mạng, hơn 10 người bị thương.

Mục tiêu chính của đợt không kích là cơ sở hạ tầng năng lượng tại các tỉnh Kiev, Odessa và Dnipro, bao gồm các cơ sở phát điện và trạm biến áp.

Hiện trường vụ tập kích vào lãnh thổ Ukraine ngày 12-2. Ảnh: TELEGRAM

Thiệt hại cũng được ghi nhận tại các tỉnh Kharkiv, Donetsk và Kherson.

Tại TP Kramatorsk (Donetsk), UAV đã tấn công tòa nhà của Cơ quan Tình trạng khẩn cấp nhà nước.

Tình hình tại thủ đô Kiev hiện rất phức tạp: nhiều tòa nhà vẫn chưa có hệ thống sưởi.

Ukraine kêu gọi tăng cường phòng không, đặc biệt là hệ thống Patriot và nguồn cung tên lửa hằng ngày.

Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Nga ở khoảng cách kỷ lục

Ngày 12-2, một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận với tờ Kyiv Independent rằng các UAV tầm xa của nước này đã tập kích nhà máy lọc dầu Ukhta thuộc Cộng hòa Komi (Liên bang Nga).

Mục tiêu nằm cách biên giới Ukraine 1.750 km.

Theo nguồn tin trên, vụ tập kích này đã thiết lập một kỷ lục mới về phạm vi hoạt động của UAV Ukraine. Chiến dịch do Trung tâm Đặc nhiệm Alpha trực thuộc SBU thực hiện.

Ghi nhận tại hiện trường sau vụ tấn công cho thấy hỏa hoạn và khói đen dày đặc bao trùm cơ sở này.

Nguồn tin từ SBU cho biết: "Thông tin sơ bộ cho thấy một đơn vị chưng cất chân không khí quyển và một đơn vị giảm độ nhớt của nhà máy đã bị đánh trúng. Đây là các đơn vị chịu trách nhiệm chính trong quy trình lọc dầu sơ cấp cũng như sản xuất dầu nhiên liệu và xăng".

Nhà máy lọc dầu Ukhta thuộc tập đoàn Lukoil của Nga, có công suất xử lý khoảng 4,2 triệu tấn dầu mỗi năm. Nguồn tin khẳng định nhà máy này cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng vũ trang Nga.

Trước đó, một trong những cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhất của Ukraine được ghi nhận vào năm 2024 tại tỉnh Murmansk (Nga), cách biên giới Ukraine khoảng 1.500 km.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Anh cam kết gói viện trợ phòng không 500 triệu bảng cho Ukraine

Ngày 12-2, hãng tin Interfax-Ukraine dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey rằng London sẽ phân bổ thêm 500 triệu bảng Anh (tương đương 681,4 triệu USD) nhằm củng cố năng lực phòng không cho Ukraine.

"Hôm nay, tôi xác nhận rằng Anh sẽ cung cấp cho Ukraine thêm nửa tỉ bảng Anh để phục vụ công tác phòng không khẩn cấp" - ông Healey nói.

Gói tài trợ mới xuất hiện trong bối cảnh các đô thị và hạ tầng dân sự của Ukraine tiếp tục hứng chịu các cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV, khiến cuộc khủng hoảng năng lượng tại quốc gia này ngày càng trầm trọng.

Bộ trưởng Healey cũng khẳng định London đang hành động như một lực lượng đóng góp cho những điều tốt đẹp trên toàn cầu và giúp định hình một khuôn khổ an ninh châu Âu mới trong khối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga kiểm tra loạt khí tài công nghệ mới

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Andrey Belousov vừa có chuyến thị sát Nhóm tác chiến phía Nam và nghe báo cáo từ các chỉ huy tại sở chỉ huy tiền phương, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Tại sở chỉ huy của một đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Nam, Bộ trưởng Belousov đã chủ trì cuộc họp nhằm nắm bắt tình hình hiện tại trong khu vực chịu trách nhiệm cũng như các hoạt động tác chiến của binh sĩ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov. Ảnh: TASS

Trung tướng Sergey Medvedev, Tư lệnh Nhóm tác chiến phía Nam, đã báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng về tiến độ của các chiến dịch tấn công và chi tiết về các động thái của đối phương.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo của Phó Tư lệnh phụ trách Lực lượng Hệ thống không người lái thuộc Nhóm tác chiến phía Nam là việc triển khai thiết bị in 3D.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng, các thiết bị in 3D đã được chuyển giao cho các đơn vị để phục vụ việc sản xuất linh kiện tại chỗ cho UAV, cũng như đảm bảo công tác bảo trì và sửa chữa khí tài ngay trên chiến trường.

Trong khuôn khổ chuyến thị sát, Bộ trưởng Belousov đã được giới thiệu hàng loạt sáng kiến và khí tài mới, gồm:

. UAV tiếp sóng: Một loại UAV mới đã được đưa vào sử dụng, với chức năng tiếp sóng vô tuyến nhằm gia tăng phạm vi hoạt động cho các UAV tấn công.

. Hệ thống liên lạc bảo mật: Bộ trưởng đã xem xét một nguyên mẫu hệ thống di động do nhân sự của Cụm tác chiến phía Nam phát triển. Hệ thống này được thiết kế để cung cấp toàn bộ phổ liên lạc tiên tiến và bảo mật cao.

. Tác chiến điện tử: Ông Belousov cũng kiểm tra các thiết bị gây nhiễu UAV góc nhìn thứ nhất (FPV). Các thiết bị này được thiết kế để bảo vệ các tuyến đường di chuyển của các nhóm xung kích, cũng như các tuyến tiếp vận hậu cần và đạn dược.

. Robot mặt đất: Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga còn được giới thiệu các mẫu UAV và nền tảng robot mặt đất do chính các chuyên gia của Cụm quân phía Nam chế tạo. Các hệ thống này liên tục được nâng cấp và có thể trang bị các module chiến đấu khác nhau tùy thuộc vào tính chất của nhiệm vụ được giao.

Thiệt hại "chưa từng có tiền lệ" ở Belgorod

Sau chuyến thị sát và đánh giá thực tế tại tỉnh Belgorod (Nga), Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin nhận định cuộc tấn công mới nhất của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng khu vực này có mức độ tàn phá "chưa từng có tiền lệ".

"Cuộc tấn công của đối phương vào hạ tầng khu vực là chưa từng thấy. Hệ thống năng lượng đã chịu thiệt hại nghiêm trọng do các đợt pháo kích gần đây, gây ảnh hưởng đến khoảng 78.000 cư dân tại Belgorod" - ông Khusnullin cho biết ngày 12-2.

Về công tác khắc phục hậu quả, Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và trung ương.

Ông cho biết đội ngũ của Tỉnh trưởng Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov, các cơ quan liên bang cùng các đơn vị cung ứng năng lượng đang nỗ lực hết sức để xử lý hậu quả trong thời gian sớm nhất.

Các nguồn cấp điện dự phòng đã được huy động. Hơn 330 đội cứu hộ khẩn cấp cùng hơn 400 phương tiện chuyên dụng đang hoạt động liên tục tại hiện trường.

Cũng theo ông Khusnullin, các biện pháp hỗ trợ bổ sung về tài chính và tổ chức sẽ sớm được triển khai cho Belgorod. Kết quả của chuyến thị sát này sẽ được báo cáo trực tiếp lên Tổng thống Nga Vladimir Putin.