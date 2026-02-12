Nga cảnh báo rắn chuyện Mỹ sắp triển khai tên lửa tầm xa tại Đức 12/02/2026 07:39

Ngày 11-2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cảnh báo rằng Nga sẽ đáp trả nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm xa tại Đức, theo hãng thông tấn TASS.

Theo một thỏa thuận đạt được cách đây 2 năm giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đức, vào năm 2026, các tên lửa tầm xa của Mỹ, có khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, dự kiến ​​sẽ xuất hiện ở Đức.

Thỏa thuận này vẫn được giữ nguyên khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

"Chính phủ Đức cam kết thực hiện kế hoạch triển khai theo tuyên bố chung Mỹ-Đức ngày 10-7-2024" - Đại sứ quán Đức tại Moscow nói với tờ Izvestia ngày 11-2.

Cơ quan báo chí Nhà Trắng mới đây thông báo rằng Mỹ sẽ bắt đầu triển khai vũ khí "không thường xuyên", và việc này có thể trở thành thường trực trong tương lai.

Các đơn vị hỏa lực tầm xa sẽ bao gồm tên lửa Tomahawk, SM-6 và các loại vũ khí siêu thanh đang được phát triển, "với tầm bắn xa hơn đáng kể so với hỏa lực mặt đất hiện có ở châu Âu".

Bình luận về vấn đề này, ông Grushko nói: "Nếu họ chọn con đường tăng cường năng lực quân sự nhằm vào Nga, họ phải hiểu rằng chúng tôi sẽ xây dựng các năng lực đối trọng tương đương, thậm chí hiệu quả hơn".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: TASS

"Và thay vì một thế cân bằng kiềm chế quân sự hợp lý, có tính đến lợi ích và an ninh quốc gia của tất cả các bên, sẽ xuất hiện một thế cân bằng của các mối đe dọa và đáp trả lẫn nhau” - ông Grushko nói thêm.

Theo nhà ngoại giao cấp cao Nga, Moscow sẵn sàng thảo luận với Mỹ về vấn đề triển khai tên lửa tại Đức.

“Chúng tôi chưa bao giờ tìm cách né tránh các cuộc thảo luận như vậy, nhưng khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (New START), điều đầu tiên chúng tôi làm là tuyên bố áp dụng lệnh hoãn triển khai các loại tên lửa như vậy. Chúng tôi nói rằng sẽ không triển khai các hệ thống này chừng nào các hệ thống của Mỹ chưa được triển khai tới châu Âu. Chỉ vậy thôi” - Thứ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý.

“Còn có thể làm gì khác? Nếu họ là những chính trị gia có trách nhiệm, thực sự quan tâm đến lợi ích an ninh của đất nước mình, họ lẽ ra phải nói: ‘Vâng, chúng tôi sẽ hành động như vậy’” - ông Grushko nói thêm.

Tuy nhiên, theo nhà ngoại giao này, hiện nay tâm lý hiếu chiến đang chiếm ưu thế.

“Những gì châu Âu đang làm hiện nay là tìm cách xây dựng an ninh để đối phó Nga” - ông Grushko nhấn mạnh.

Mỹ và Đức chưa bình luận về phát ngôn của ông Grushko.