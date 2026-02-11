Ngoại trưởng Nga bình luận về tài liệu 20 điểm của Ukraine, Greenland, Hội đồng Hòa bình 11/02/2026 17:47

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất sẽ không thể thay thế Liên Hợp Quốc.

Trả lời phỏng vấn của trang Empatia Manuchi ngày 11-2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc châu Âu và Kiev can thiệp vào sáng kiến ​​của Mỹ về giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine.

Ông Sergey đồng thời nhấn mạnh rằng Nga luôn sẵn sàng tìm kiếm sự cân bằng lợi ích nhưng sẽ không bao giờ hy sinh an ninh của chính mình.

Cuộc khủng hoảng Ukraine

Ông Lavrov cho biết mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine không thể bị chi phối bởi chủ nghĩa cơ hội.

"Hy vọng chỉ đến từ sự thật của chính bạn và từ những hành động bạn thực hiện trên thực tế để đảm bảo sự thật được thắng thế. Lập trường của chúng ta không thể bị chi phối bởi chủ nghĩa cơ hội, sự xuyên tạc hay bóp méo” - ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Nhà ngoại giao hàng đầu Nga nhắc lại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác định rõ ràng mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời khẳng định lực lượng vũ trang Ukraine chắc chắn sẽ bị "buộc phải rút khỏi" Donbass mà họ vẫn đang kiểm soát.

Về cuộc đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE), ông Lavrov cho hay Nga không thay đổi lập trường của mình trong các cuộc đàm phán.

Ông Lavrov giải thích rằng các cuộc đàm phán nhằm kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine không thích hợp cho việc công khai, đó là lý do tại sao Moscow "giữ im lặng về mặt ngoại giao" đối với kết quả của các cuộc tiếp xúc ở Abu Dhabi.

Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow vẫn chưa nhận được bất kỳ tài liệu 20 điểm nào về giải pháp hòa bình cho Ukraine.

“Tài liệu này đã trải qua nhiều vòng xem xét. Tuy nhiên, hiện tại, họ đang đề cập một 'tài liệu' 20 điểm chưa từng được chia sẻ chính thức hay không chính thức với chúng tôi. Chỉ có một vài đoạn trích từ đó xuất hiện trên truyền thông” - ông Lavrov nói.

Đề cập lập trường của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, ông Lavrov cho biết trước đây ông Zelensky đã tuyên bố ông sẽ không nhượng bộ "một tấc đất nào" vì những ràng buộc về hiến pháp.

"Hôm qua ông ấy đã làm rõ rằng lập trường này chỉ áp dụng cho đường ranh giới tiếp xúc, cho thấy ông ấy không có ý định rút lực lượng Ukraine khỏi các khu vực Donbass” - theo nhà ngoại giao hàng đầu Nga.

Ngoài ra, ông Lavrov cho biết trong hội nghị thượng đỉnh Anchorage (Mỹ) vào tháng 8 năm ngoái, các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã tìm ra những phương án mở đường cho hòa bình ở Ukraine và sự phối hợp trong việc hoàn tất một thỏa thuận giải quyết toàn diện vấn đề Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Căn cứ chung Elmendorf Richardson ở TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ) ngày 15-8. Ảnh: Doug Mills/THE NEW YORK TIMES

Tuy nhiên, ông Lavrov cáo buộc Kiev và các đồng minh châu Âu đã "phá hoại" sáng kiến ​​của Mỹ về giải quyết xung đột Ukraine.

"Tất cả các phiên bản sau đó đều phản ánh những nỗ lực của ông Zelensky và, chủ yếu là, những người bảo trợ của ông ấy ở Anh, Đức, Pháp và các nước Baltic nhằm phá hoại sáng kiến ​​này của Mỹ” - nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Ukraine chưa lên tiếng về các phát ngôn trên.

Vấn đề Greenland

Ông Lavrov dự đoán rằng Mỹ, Đan Mạch và Greenland có khả năng sẽ đàm phán về quy chế tương lai của hòn đảo.

“Tôi dự đoán rằng Mỹ, Đan Mạch và Greenland sẽ đạt được một thỏa thuận nào đó. Giờ đây, Liên minh châu Âu cũng muốn tham gia - luôn sẵn sàng can thiệp bất cứ khi nào có thể. Các báo cáo cho thấy kế hoạch sáp nhập ban đầu đã bị gác lại để thay thế bằng một thỏa thuận cho thuê hoặc mua bán. Chi tiết vẫn chưa rõ ràng. Thực tế, đó không phải là việc của chúng tôi” - ông Lavrov nói.

Song, ngoại trưởng Nga cho rằng các cuộc tranh luận về tư cách lãnh thổ của Greenland khó có thể thay đổi tình hình Bắc Cực.

Hội đồng Hòa bình

Theo ông Lavrov, Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất sẽ không thể thay thế Liên Hợp Quốc.

“Không. Đó là một vấn đề hoàn toàn khác” - ông Lavrov cho hay.

Ngoại trưởng Nga cũng gọi Ban Thư ký Liên Hợp Quốc là “một công cụ mang tính chính trị cao” của tổ chức thế giới.