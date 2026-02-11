Chiến sự Nga - Ukraine 11-2: Thủ đô Kiev mất sưởi giữa cái lạnh -19 độ C; Ông Lavrov cảnh báo ‘sự lạc quan quá mức’ về đàm phán hòa bình 11/02/2026 07:25

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với 108 cuộc giao tranh trong ngày; Đại sứ Mỹ nói sắp có thêm các thương vụ mua sắm vũ khí cho Ukraine theo sáng kiến của NATO.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang giữa mùa đông khắc nghiệt.

Ukraine chờ đợi mùa xuân

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 10-2, có tổng cộng có 108 cuộc giao tranh được ghi nhận dọc theo tiền tuyến, trong đó TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) chứng kiến ​​hoạt động mạnh nhất với 30 cuộc tấn công của Nga.

“Từ đầu ngày, đã có 108 cuộc giao tranh diễn ra. Đối phương đã thực hiện 67 cuộc không kích, thả 192 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ đã triển khai 3.230 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và tiến hành 2.344 cuộc tấn công pháo kích vào các khu dân cư và vị trí của Ukraine” - theo bộ này.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn xung kích số 92 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Theo tờ Kyiv Independent, bờ đông thủ đô Kiev là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của TP. Hàng chục nghìn cư dân phải đối mặt phần lớn mùa đông mà không có hệ thống sưởi khi nhiệt độ ban đêm giảm xuống -19°C.

Sự gián đoạn nghiêm trọng nhất đối với hệ thống sưởi ấm ở bờ đông bắt nguồn từ cuộc tấn công vào ngày 3-2 nhằm vào Nhà máy Nhiệt điện Darnitsya. Một cuộc tấn công quy mô lớn sau đó vào ngày 7-2 đã gây ra tình trạng mất điện khẩn cấp trên toàn quốc, làm trầm trọng thêm tình trạng quá tải cho hệ thống năng lượng của Ukraine.

Theo Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko, các chuyên gia đã đánh giá hiện trường và dự báo tình hình rất ảm đạm.

“Cơ sở này đã bị hư hại nghiêm trọng, và việc khôi phục hệ thống và thiết bị sẽ mất ít nhất hai tháng” - ông Klitschko nói, cho biết thêm rằng ước tính này phụ thuộc vào việc liệu Nga có tiếp tục tấn công hay không.

Trước vụ tấn công, nhà máy nhiệt điện Darnitsya cung cấp nhiệt cho hơn 1.100 tòa nhà dân cư, cũng như hàng chục trường học, nhà trẻ và cơ sở y tế.

Đối với các gia đình có con nhỏ, tình hình càng khó khăn hơn. Bà Anastasiia, 34 tuổi, ở Kiev, hiện đang nghỉ thai sản, cho biết cư dân đã được thông báo trực tiếp rằng hệ thống sưởi sẽ không hoạt động trở lại trong mùa đông này.

“Chúng tôi được thông báo 'thế là hết, sẽ không có hệ thống sưởi nữa’” - bà nói. Mặc dù nguồn cung cấp điện đã được cải thiện đôi chút, nhưng áp lực nước vẫn là một vấn đề, đặc biệt là ở các tầng trên.

“Khi điện áp ổn định hơn một chút, mọi người đổ xô đi lấy nước. Bạn phải nắm bắt thời cơ” - bà Anastasiia nói thêm.

Trong khi các công nhân ngành năng lượng chuẩn bị cho công tác sửa chữa kéo dài, người dân ở bờ đông Kiev đang chuẩn bị cho những tuần lạnh giá phía trước, dựa vào bình nước nóng, máy sưởi điện, quần áo nhiều lớp và sự kiên nhẫn.

“Mọi người đều kiệt sức. Mọi người đều tức giận, mệt mỏi. Nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng vượt qua. Mọi người đều đang chờ đợi mùa xuân” - bà Anastasiia nói với Kyiv Independent.

. Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tổn thất khoảng 1.248.560 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 980 thương vong trong ngày 10-2.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Đại sứ Mỹ: Sắp có thêm các thương vụ mua sắm vũ khí cho Ukraine theo sáng kiến của NATO

Ngày 10-2, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker nói rằng nhiều gói viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine sẽ sớm được cam kết trong khuôn khổ Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), một sáng kiến của NATO nhằm mua sắm trang bị và đạn dược do Mỹ sản xuất, theo Kyiv Independent.

PURL, được Mỹ và NATO ký kết vào tháng 7-2025, thiết lập một cơ chế để các quốc gia thành viên NATO và các đối tác mua sắm những trang bị có mức độ ưu tiên cao cho Ukraine.

Tính đến nay, đã có 24 quốc gia tham gia sáng kiến này, trong đó có hai nước không phải thành viên NATO là Úc và New Zealand. Theo ông Whitaker, khoảng 4,5 tỉ USD viện trợ quân sự đã được cam kết cho Ukraine thông qua cơ chế này.

3 quốc gia châu Âu gồm Na Uy, Đức và Hà Lan là những nước đóng góp nhiều nhất cho chương trình, theo đại sứ Mỹ.

Nga: 5 người thiệt mạng, 9 người bị thương sau cuộc tấn công của Ukraine ở Zaporizhia

. Ngày 10-2, bà Natalia Romanichenko, người đứng đầu quận Vasilievsky tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, nói rằng có 5 người thiệt mạng và 9 người bị thương sau các cuộc pháo kích của Ukraine vào làng Vasilyevka trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

Cùng ngày, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga - ông Rodion Miroshnik nói rằng các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine trong tuần qua đã khiến 14 người thiệt mạng và hơn 100 người Nga bị thương.

Ông Miroshnik lưu ý rằng các cuộc tấn công của Kiev bằng UAV là nguyên nhân gây thương vong cho dân thường thường xuyên nhất, đồng thời cho biết thêm rằng chỉ riêng tuần trước, các cuộc tấn công bằng UAV đã làm bị thương 92 người, chiếm khoảng 72% tổng số thương vong.

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 10-2, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Zaliznichnoye ở Zaporizhia.

Bộ này đưa tin rằng quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.245 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Trong ngày, quân đội Nga đã tấn công các cơ sở nhiên liệu và năng lượng cũng như cơ sở hạ tầng giao thông được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của quân đội Ukraine và các khu vực triển khai của đối phương tại 139 địa điểm.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 72 UAV và một tên lửa Neptune của Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Ông Lavrov: Đang có sự ‘lạc quan quá mức’ về đàm phán Nga-Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: SPUTNIK

Trả lời phỏng vấn của kênh NTV, phát sóng ngày 10-2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine vẫn còn rất xa mới hoàn tất, bác bỏ những tuyên bố gần đây của Mỹ liên quan tiến triển của đàm phán.

Ông Lavrov cảnh báo về điều mà ông mô tả là sự lạc quan quá mức xung quanh các cuộc đàm phán, cho rằng đang tồn tại “một kiểu nhìn nhận đầy hứng khởi về những gì đang diễn ra”.

“Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn và vẫn còn một chặng đường dài phía trước” - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga bác bỏ quan điểm rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “đặt châu Âu vào đúng vị trí” và buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky phải chấp nhận các điều khoản ngừng bắn.

“Tất cả những điều đó sẽ rất tốt nếu chúng ta đã đạt được hòa bình, nhưng hiện tại thì chưa” - nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Ông Lavrov cũng chỉ trích chính quyền ông Trump vì vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt của Mỹ được áp đặt sau khi xung đột bùng phát, cho rằng điều này mâu thuẫn với tuyên bố của Washington về mong muốn khôi phục hợp tác với Moscow.