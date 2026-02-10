Ông Macron nêu lý do châu Âu cần nối lại đối thoại với Nga 10/02/2026 16:53

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi nối lại đối thoại giữa châu Âu với Nga nhưng nhấn mạnh không nên gây áp lực lên Ukraine.

Trả lời phóng vấn của tờ Suddeutsche Zeitung (Đức), đăng tải ngày 10-2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi nối lại đối thoại giữa châu Âu với Nga.

Theo ông Macron, một số nước cho rằng còn quá sớm để cử các cố vấn ngoại giao đến Nga như cách Pháp đã làm.

"Ý kiến ​​của tôi rất đơn giản: liệu chúng ta có muốn ủy thác các cuộc thảo luận về vấn đề này cho người khác không? Vị trí địa lý của chúng ta sẽ không thay đổi: dù chúng ta thích Nga hay không, Nga vẫn sẽ ở đó. Đó là nước láng giềng của chúng ta" – ông Macron nhấn mạnh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Theo tổng thống Pháp, đó là lý do ông cảm thấy cần thiết "phải sắp xếp việc nối lại các cuộc thảo luận của châu Âu với Nga, mà không ngây thơ hay gây áp lực lên Ukraine, nhưng phải theo đuổi mục tiêu độc lập khỏi các bên thứ ba trong cuộc thảo luận này".

Theo tờ Le Monde, ngày 3-2, ông Emmanuel Bonne – người đứng đầu đơn vị ngoại giao tại Điện Élysée – đã gặp ông Yuri Ushakov – cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin – để thảo luận về khả năng nối lại các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo Pháp và Nga.

"Các cuộc thảo luận ở cấp độ kỹ thuật đang diễn ra một cách minh bạch, tham vấn với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đồng nghiệp chủ chốt ở châu Âu" – Điện Élysée ra tuyên bố ngắn gọn vào tối 4-2.

Trước đó, trả lời câu hỏi về việc nối lại đàm phán với phía Nga, ông Macron cũng cho biết “công tác chuẩn bị đang được tiến hành từ góc độ kỹ thuật", nói thêm rằng việc nối lại liên lạc sẽ "hữu ích".

Điện Kremlin cho biết phía Nga và Pháp đang có các cuộc tiếp xúc nhưng không đề cập chi tiết.