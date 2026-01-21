Vì sao ông Macron lại đeo kính râm khi phát biểu ở Davos? 21/01/2026 18:02

(PLO)- Có thông điệp chính trị nào ẩn sau việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo kính râm khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos?

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thu hút sự chú ý của truyền thông khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ) hôm 20-1 với cặp kính râm, theo tờ The New York Times.

Dù người Pháp vốn nổi tiếng rất phong cách nhưng lý do khiến Tổng thống Macron bước lên sân khấu với cặp kính phi công tròng xanh không phải là vì mục đích thời trang, mà là vấn đề y tế.

Trong bài phát biểu kéo dài 18 phút ở Davos, Tổng thống Macron không đề cập nguyên nhân ông mang phụ kiện này. Kính râm lần đầu xuất hiện cùng ông Macron vào ngày 15-1 trong bài phát biểu đầu năm trước các lực lượng vũ trang Pháp do ông bị viêm mắt phải.

“Xin mọi người thứ lỗi cho vẻ ngoài không mấy dễ nhìn của mắt tôi” - tổng thống Pháp nói với binh sĩ, sau khi tháo kính để phát biểu, đồng thời cho biết tình trạng này “hoàn toàn vô hại”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos hôm 20-1. Ảnh: WEF

Các bản tin của Pháp cho biết ông Macron đang gặp tình trạng vỡ mạch máu trong mắt. Theo Học viện Nhãn khoa Mỹ, tình trạng này trong y học được gọi là xuất huyết dưới kết mạc, có thể do chấn thương, ho, hắt hơi, huyết áp cao hoặc do dùng các loại thuốc như thuốc chống đông máu. Thông thường, bệnh sẽ tự khỏi trong vòng hai tuần mà không cần điều trị.

Tại Davos, một số nhà lãnh đạo đã dùng bài phát biểu của mình để thách thức lập trường ngày càng cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các đồng minh truyền thống của Mỹ. Vào ngày 20-1, Tổng thống Macron cảnh báo về “sự chuyển dịch sang một thế giới không còn luật lệ”.

Các quy tắc lễ nghi, vốn cấm đeo kính râm trong nhà, dường như đã bị bỏ qua.

Trên mạng xã hội, kính râm của Tổng thống Macron được xem như một thông điệp chính trị, thể hiện hình ảnh cứng rắn trước những đe dọa của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối với rượu vang và champagne của Pháp, cũng như ý định sáp nhập đảo Greenland (Đan Mạch).

Trước đó, ông Macron cũng từng sử dụng trang phục để gửi đi thông điệp, khi mặc áo cổ lọ vào mùa đông năm 2022 trong bối cảnh châu Âu đối mặt khủng hoảng năng lượng sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Thông điệp của ông Macron khi đó là tránh sử dụng máy sưởi trong mùa đông và thay vào đó hãy mặc áo cổ lọ để giữ ấm.