Ông Trump đổi máy bay đến Davos sau khi chuyên cơ Air Force One phải quay đầu vì sự cố 21/01/2026 13:05

(PLO)- Chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Thụy Sĩ đã buộc phải quay trở lại Mỹ ngay sau khi cất cánh do "sự cố điện nhỏ".

Chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc phải quay đầu trở lại căn cứ không quân Joint Base Andrews (bang Maryland, Mỹ) chỉ sau khoảng một giờ cất cánh trong chuyến bay đến TP Davos (Thụy Sĩ) hôm 20-1, theo tờ The Guardian.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt giải thích rằng quyết định quay đầu được đưa ra sau khi phi hành đoàn phát hiện chuyên cơ gặp “sự cố điện nhỏ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump Air Force One. Ảnh: WHITE HOUSE

Một phóng viên thuộc nhóm phóng viên Nhà Trắng tháp tùng cùng Tổng thống Trump trên chuyên cơ cho biết đèn trong khoang báo chí của máy bay đã tắt trong giây lát sau khi máy bay cất cánh, mặc dù không có lời giải thích nào thêm được đưa ra vào thời điểm đó.

Hãng tin Reuters sau đó đưa tin Tổng thống Trump đã hạ cánh an toàn trên chuyên cơ Air Force One tại căn cứ không quân Joint Base Andrews để đổi sang máy bay khác, tiếp tục chuyến đi đến Davos để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Chuyến đi tiếp tục trên một chiếc Boeing 757 nhỏ hơn, khởi hành vào sáng sớm 21-1 (giờ địa phương), hơn hai giờ sau khi chuyến bay đầu tiên cất cánh.

Các sự cố an toàn hàng không liên quan tổng thống hoặc phó tổng thống Mỹ rất hiếm, nhưng không phải là chưa từng xảy ra.

Chiếc Air Force One đã phải hủy hạ cánh do thời tiết xấu khi chở Tổng thống Barack Obama đến một sự kiện ở Connecticut vào năm 2011. Năm 2012, chiếc Air Force Two chở Phó Tổng thống lúc bấy giờ là ông Joe Biden đã bị chim va vào ở California, trước khi hạ cánh an toàn.