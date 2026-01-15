Ông Trump nói đã nhận được tin ‘rất tốt’ từ Iran 15/01/2026 05:28

(PLO)- Ông Trump cho rằng ông đang áp dụng chiến thuật chờ đợi và quan sát đối với các diễn biến hiện nay ở Iran sau khi nghe được "tin tốt".

Ngày 14-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục không loại trừ khả năng hành động quân sự ở Iran, cảnh báo rằng “hành động rất mạnh mẽ” vẫn có thể được thực hiện đối với Tehran nếu xảy ra bất kỳ hành động bạo lực nào đối với người biểu tình, theo đài CNN.

“Chúng tôi sẽ theo dõi và xem diễn biến như thế nào. Nhưng chúng tôi đã nhận được một thông tin rất tốt, rất tốt từ những người biết rõ chuyện gì đang xảy ra” - ông Trump nói với các phóng viên trong Phòng Bầu dục khi được hỏi liệu ông có loại bỏ khả năng tấn công quân sự hay không.

Tổng thống Trump hôm cho biết ông đã được thông báo rằng các vụ "hành quyết những người biểu tình ở Iran đã dừng lại”.

“Chúng tôi đã được thông báo nhưng chúng tôi sẽ tìm hiểu xem điều đó có nghĩa là gì. Chúng tôi đã được thông báo rằng việc giết người ở Iran đang dừng lại” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Những phát ngôn của ông Trump dường như nhằm mục đích báo hiệu sự nới lỏng thận trọng đối với những lo ngại rằng cuộc khủng hoảng ở Iran có thể leo thang thành một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn.

Tổng thống Trump trước đó đã cảnh báo Iran không được tấn công người biểu tình, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ có “hành động mạnh mẽ” nếu điều đó xảy ra. Ông cũng kêu gọi người biểu tình tiếp tục xuống đường, nói rằng “sự trợ giúp đang trên đường tới”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi hôm 14-1 tuyên bố chính phủ Tehran đã hoàn toàn kiểm soát tình hình sau khi các cuộc biểu tình lan rộng khắp cả nước kể từ ngày 8-1.

“Sau ba ngày chiến dịch khủng bố, giờ đây tình hình đã yên tĩnh. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát được tình hình” - ông Araghchi nói với chương trình “Special Report” của đài truyền hình Fox News.

Trước đó, các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin một số dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran sắp xảy ra. Chẳng hạn, một quan chức Mỹ nói với CNN hôm 14-1 rằng một số lượng nhân sự tại căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông đã được khuyến nghị rời đi.

Quan chức này mô tả chỉ đạo yêu cầu một số nhân sự rời Căn cứ Không quân Al-Udeid ở Qatar là một biện pháp “phòng ngừa”, xét đến căng thẳng hiện nay trong khu vực. Chính phủ Qatar cho biết việc rút quân khỏi căn cứ không quân Al Udeid "được thực hiện để đáp trả những căng thẳng khu vực hiện nay".

Hai quan chức châu Âu nói với hãng tin Reuters rằng Mỹ có thể can thiệp quân sự trong vòng 24 giờ tới. Một quan chức Israel cũng cho biết dường như ông Trump đã quyết định can thiệp, mặc dù phạm vi và thời điểm vẫn chưa rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Pakpour cho biết lực lượng này đang ở "trạng thái sẵn sàng cao nhất để đáp trả dứt khoát những tính toán sai lầm của kẻ thù".

Ông Pakpour tuyên bố sẽ đáp trả "vào thời điểm thích hợp" đối với Mỹ và Israel - hai nước mà Iran cáo buộc có liên quan tình trạng bất ổn đang diễn ra ở nước này.