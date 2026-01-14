Có tin Mỹ rút nhân sự tại căn cứ quân sự ở Qatar, khả năng liên quan Iran 14/01/2026 21:09

Một quan chức Mỹ nói với đài CNN hôm 14-1 rằng một số lượng nhân sự tại căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông đã được khuyến nghị rời đi, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc khả năng tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran.

Quan chức này mô tả chỉ đạo yêu cầu một số nhân sự rời Căn cứ Không quân Al-Udeid ở Qatar là một biện pháp “phòng ngừa”, xét đến căng thẳng hiện nay trong khu vực.

Căn cứ này từng bị Iran tấn công vào tháng 6-2025 sau khi Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo CNN, trong bối cảnh Tổng thống Trump đang cân nhắc khả năng tiến hành các đòn tấn công nhằm vào Iran, căn cứ này - nơi đồn trú khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ - có nguy cơ một lần nữa trở thành mục tiêu.

Căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar. Ảnh: QUÂN ĐỘI MỸ

Cùng ngày, 3 quốc gia Ả Rập vùng Vịnh là đồng minh của Mỹ được cho là đã âm thầm triển khai các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn khả năng xảy ra hành động quân sự nhằm vào Iran.

Một quan chức khu vực am hiểu vấn đề nói với CNN rằng Saudi Arabia, Qatar và Oman lo ngại bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran cũng có thể gây ra những hệ quả sâu rộng đối với Trung Đông.

“Bất kỳ sự leo thang quân sự nào cũng sẽ để lại hậu quả cho toàn khu vực, bao gồm an ninh và kinh tế” - quan chức này nói.

Tổng thống Trump đã cảnh báo Iran không được tấn công người biểu tình, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ có “hành động mạnh mẽ” nếu điều đó xảy ra. Ông cũng kêu gọi người biểu tình tiếp tục xuống đường, nói rằng “sự trợ giúp đang trên đường tới”.

Theo quan chức này, một số chính phủ Ả Rập cũng cảnh báo rằng một cuộc tấn công “có thể gây tác dụng ngược” đối với các cuộc biểu tình đang diễn ra và “khiến người Iran ở cả hai phía đoàn kết lại ủng hộ chính quyền”.

CNN đã liên hệ với chính phủ Saudi Arabia, Oman và Qatar để xin bình luận.

Iran chưa bình luận về các thông tin trên. Những ngày qua, các quan chức cấp cao Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào của Mỹ nhằm vào Iran cũng sẽ kéo theo các hành động trả đũa, nhắm vào lợi ích của Mỹ trên khắp khu vực.