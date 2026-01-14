Biểu tình Iran: Nga lên án kịch bản cách mạng màu, Trung Quốc phản đối nước ngoài đe dọa 14/01/2026 06:11

(PLO)- Nga cáo buộc phương Tây thúc đẩy “cách mạng màu” nhằm gây bất ổn ở Iran, trong khi đó Trung Quốc phản đối việc nước ngoài can thiệp nội bộ và đe dọa sử dụng vũ lực với Tehran.

Bình luận về làn sóng biểu tình đang diễn ra tại Iran, ngày 13-1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng phương Tây đang thúc đẩy thay đổi chế độ tại Tehran bằng cách vận dụng kịch bản "cách mạng màu", đài RT đưa tin.

Theo bà Zakharova, các thế lực bên ngoài đang tìm cách biến những cuộc biểu tình ôn hòa ở Iran thành “tình trạng bất ổn tàn nhẫn và vô nghĩa”. Bà nhấn mạnh Moscow lên án mọi hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Vị phát ngôn viên khẳng định Nga “kiên quyết lên án sự can thiệp phá hoại từ bên ngoài” vào đời sống chính trị nội bộ của Iran.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Theo bà Zakharova, những lời đe dọa sử dụng vũ lực của Mỹ đối với Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận”, đồng thời cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran cũng có thể làm mất ổn định toàn bộ Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế tại Iran, yếu tố châm ngòi cho các cuộc biểu tình, bắt nguồn từ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phương Tây chưa lên tiếng về phát ngôn của bà Zakharova.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Bắc Kinh hy vọng Iran sẽ duy trì được ổn định trong nước và ủng hộ Tehran trong nỗ lực này.

Trung Quốc luôn phản đối việc can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, cũng như phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Bà Mao nhấn mạnh Trung Quốc mong muốn tất cả các bên hành động theo hướng có lợi cho hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Các cuộc biểu tình bùng phát tại nhiều thành phố ở Iran từ ngày 28-12-2025, khi đồng rial (nội tệ Iran) rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Phong trào nhanh chóng lan rộng, chuyển sang mang tính chính trị và bạo lực, được xem là làn sóng bất ổn nghiêm trọng nhất tại nước này trong nhiều năm.

Những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai bày tỏ ủng hộ người biểu tình.

Ông nói Mỹ đang ở trạng thái “sẵn sàng chiến đấu” để can thiệp vào Iran nhằm hậu thuẫn các cuộc biểu tình, đồng thời cảnh báo Washington sẽ “nổ súng” nếu chính quyền sử dụng vũ lực với đám đông.

Về phía Tehran, giới chức Iran cáo buộc Mỹ và Israel có “vai trò lớn” trong các cuộc biểu tình.

Hôm 10-1, Chủ tịch quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố nước này sẽ tiến hành các đòn đánh phủ đầu vào các mục tiêu của Mỹ và Israel nếu phát hiện dấu hiệu sẽ bị tấn công.