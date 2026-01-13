CBS: Mỹ tính phương án quân sự với Iran, không quân và tên lửa ở tuyến đầu 13/01/2026 13:00

(PLO)- Đài CBS News dẫn nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ coi không quân và tên lửa tầm xa là yếu tố then chốt trong các phương án hành động quân sự tiềm tàng nhằm vào Iran.

Đài CBS News ngày 12-1 dẫn lời 2 quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ (đề nghị không tiết lộ danh tính vì liên quan an ninh quốc gia) cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về một loạt công cụ quân sự và hoạt động bí mật có thể sử dụng nhằm vào Iran, vượt xa các cuộc không kích thông thường.

Theo nhiều nguồn thạo tin, nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Trump dự kiến họp tại Nhà Trắng vào ngày 13-1 (giờ địa phương) để thảo luận các phương án hành động đối với Iran. Hiện chưa rõ liệu ông Trump có trực tiếp tham dự cuộc họp này hay không.

Theo các nguồn tin này, ông Trump đã được báo cáo về hàng loạt công cụ cho khả năng tấn công quân sự tại Iran, trong đó có “các phương án tác chiến mạng và chiến dịch tâm lý nhằm làm gián đoạn hệ thống chỉ huy, liên lạc và truyền thông nhà nước của Iran”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Các quan chức nói với CBS News rằng những hoạt động này có thể được tiến hành “đồng thời với việc sử dụng sức mạnh quân sự truyền thống” hoặc triển khai như các biện pháp độc lập.

CBS News đưa tin rằng không quân và tên lửa tầm xa vẫn giữ vai trò trung tâm trong mọi kịch bản phản ứng quân sự tiềm năng.

Phía Bộ Quốc phòng Mỹ không nêu cụ thể những hạ tầng số nào tại Iran đang được cân nhắc làm mục tiêu, cũng như hình thức cụ thể của chiến dịch tâm lý nhằm vào truyền thông nhà nước Iran nếu Tổng thống Trump cho phép triển khai.

Các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng hiện chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra và các kênh ngoại giao vẫn đang được duy trì.

Tuy nhiên, việc mở rộng các phương án cho thấy Washington đang chuẩn bị cho những kịch bản trong đó xung đột có thể vượt ra ngoài các đòn tấn công trên chiến trường, bao gồm cả các chiến dịch kéo dài trong không gian số và các hoạt động gây ảnh hưởng.

Trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính quyền lan rộng khắp Iran, Tổng thống Trump đã nhiều tuần qua cảnh báo rằng ông có thể can thiệp nếu lực lượng an ninh Iran sát hại người biểu tình. Hôm 11-1, ông Trump cho biết ban lãnh đạo Iran đã phát tín hiệu muốn đàm phán, song quân đội Mỹ đang “xem xét một số phương án rất cứng rắn”.

Chia sẻ với báo giới ngày 12-1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định Tổng thống Trump “không ngần ngại sử dụng các lựa chọn quân sự nếu và khi ông cho là cần thiết”.

Bà cho biết không kích chỉ là “một trong rất nhiều phương án đang được đặt trên bàn của tổng thống”.

Bà Leavitt cũng nhấn mạnh rằng “ngoại giao luôn là lựa chọn đầu tiên”, đồng thời cho rằng “những gì công chúng nghe được từ chính quyền Iran khá khác biệt so với các thông điệp mà chính quyền Mỹ đang nhận được qua các kênh riêng”.

Phần mình, cùng ngày 12-1, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi nói rằng Iran không tìm kiếm chiến tranh, nhưng đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột công khai lớn hơn với Mỹ và Israel so với cuộc chiến 12 ngày vào năm ngoái, theo đài RT.

Phát ngôn này được đưa ra sau hàng loạt lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng can thiệp quân sự nếu Tehran trấn áp làn sóng biểu tình đang lan rộng tại Iran. Tehran cáo buộc Mỹ và Israel kích động các cuộc biểu tình.