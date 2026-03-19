Giá vàng thế giới rơi xuống đáy 6 tuần, nhà đầu tư cảnh giác 19/03/2026 07:46

(PLO)- Giá vàng và bạc trên thị trường thế giới phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc mạnh, chịu áp lực từ USD tăng, giá dầu leo thang và nỗi lo lạm phát Mỹ vượt dự báo.

Ngày 19-3, dù phục hồi nhẹ sau phiên giảm mạnh, song giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đã chạm đáy gần 6 tuần, còn giá bạc cũng đang ở mức thấp nhất 4 tuần, chịu áp lực từ đồng USD tăng mạnh và giá dầu leo thang.

Hiện vàng thế giới nhích thêm 17 USD/ounce, lên ngưỡng 4.833 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 153,4 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế phí. Trước đó, trong đêm qua (theo giờ Việt Nam), có thời điểm giá vàng thế giới “rơi” thẳng từ ngưỡng 5.000 USD/ounce xuống 4.316 USD/ounce, sau đó phục hồi dần về mức hiện tại.

Tương tự, giá bạc giao ngay đi ngang sau khi giảm từ 79 USD/ounce xuống quanh ngưỡng 75 - 76 USD/ounce. Các kim loại quý khác cũng biến động mạnh, bạch kim giảm trên 3% xuống 2.041 USD/ounce, palladium mất 4,6% còn 1.515 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay chạm đáy gần 6 tuần trong bối cảnh USD tăng mạnh và giá dầu leo thang.

Đà giảm của vàng và kim loại quý xuất hiện ngay sau khi Mỹ công bố Chỉ số giá sản xuất (PPI) vượt kỳ vọng. Theo dữ liệu tháng 2, PPI tăng 0,7% so với tháng trước, cao hơn mức 0,5% của tháng 1 và vượt xa dự báo 0,3%. Giá hàng hóa tăng 1,1%, mức cao nhất kể từ tháng 8-2023, đẩy lo ngại về lạm phát lên mức cao, đồng thời tác động thêm từ căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Cùng với đó, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn giữ nguyên lãi suất đúng như dự đoán. Tại cuộc họp chính sách tháng 3 này, Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo thận trọng về những tác động tiềm tàng từ xung đột ở Trung Đông, đồng thời thừa nhận rằng bất kỳ cú sốc giá dầu kéo dài nào cũng sẽ làm chậm tăng trưởng và đẩy lạm phát tăng cao.

Đồng USD tiếp tục tăng, tiến sát mốc 100 điểm, mức cao nhất gần bốn tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các ngoại tệ khác. Trong khi đó, xung đột Mỹ–Israel–Iran kéo dài gần ba tuần chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đẩy giá dầu Brent neo quanh 100 USD/thùng, cảnh báo rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures nhận định: “Giá năng lượng leo thang do chiến tranh Trung Đông đang gia tăng áp lực lạm phát, khiến Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất, điều này tạo sức ép trực tiếp lên vàng. Dù nhu cầu trú ẩn vẫn hiện hữu nhưng các yếu tố khác đang chi phối thị trường”.

Vàng, vốn là kênh trú ẩn truyền thống, thường chịu áp lực khi lãi suất cao do không sinh lợi tức. Báo cáo Bộ Lao động Mỹ cho thấy giá sản xuất tháng 2 tăng cao hơn dự báo, phản ánh tác động từ xung đột và đẩy chi phí năng lượng tăng mạnh, càng làm gia tăng áp lực lên các kim loại quý.