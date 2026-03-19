Thời tiết ngày 19-3: Bắc Bộ hửng nắng, Nam Bộ mưa rào 19/03/2026 06:00

(PLO)- Ngày 19-3, thời tiết trên cả nước ổn định với sự xen kẽ giữa nắng và mưa rào cục bộ. Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa vài nơi, sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều trời hửng nắng dễ chịu.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19-3, tại khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, trời có mưa vài nơi, sáng sớm thường xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gây giảm tầm nhìn. Đến trưa và chiều, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu.

Trong khi đó, các khu vực còn lại duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và giông vài nơi. Đáng chú ý, miền Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ. Trong các cơn giông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.