Đức chưa thấy thuyết phục rằng chiến dịch của Mỹ ở Iran có thể thành công 19/03/2026 06:27

(PLO)- Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói ông đồng ý rằng Iran không được phép gây đe dọa đối với các nước láng giềng, nhưng bày tỏ hoài nghi về cơ sở của cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành và chưa thấy thuyết phục rằng chiến dịch có thể thành công.

Ngày 18-3, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng Đức sẽ khuyên Mỹ không nên tấn công Iran nếu được tham vấn trước, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu trước Hạ viện Đức, ông Merz nói rằng Berlin vẫn còn “nhiều câu hỏi” liên quan chiến lược đằng sau chiến dịch do Mỹ và Israel phát động tại Iran.

Thủ tướng Merz nói ông đồng ý rằng Iran không được phép gây đe dọa đối với các nước láng giềng, nhưng bày tỏ hoài nghi về cơ sở của cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành.

“Cho đến nay, vẫn chưa có kế hoạch thuyết phục nào về việc làm thế nào để chiến dịch này có thể thành công. Washington đã không tham vấn chúng tôi và cũng không cho rằng cần đến sự hỗ trợ từ châu Âu” - ông Merz nói.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: DW

Ông Merz cũng tái khẳng định việc từ chối điều tàu chiến Đức tới eo biển Hormuz sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh NATO hỗ trợ bảo vệ hoạt động vận tải thương mại tại tuyến đường này.

“Chúng tôi đã khuyên không nên theo đuổi cách tiếp cận như hiện nay. Vì vậy, chúng tôi tuyên bố rằng chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn, chúng tôi sẽ không tham gia bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, chẳng hạn bằng các biện pháp quân sự” - nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh.

Theo Reuters, đối với một người tự nhận là theo chủ nghĩa xuyên Đại Tây Dương như ông Merz, cách dùng từ lần này được đánh giá là thẳng thắn bất thường.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm 16-3 cũng thẳng thắn về lập trường của Berlin đối với cuộc chiến.

“Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi, chúng tôi không khơi mào nó” - ông Pistorius nói.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của các quan chức Đức.