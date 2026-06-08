Giải Vô địch U-19 Đông Nam Á: U-19 Thái Lan và Malaysia có “bắt tay” loại Việt Nam!? 08/06/2026 13:24

Thực ra, câu chuyện kỳ phùng địch thủ ở bóng đá Đông Nam Á không chỉ là giữa Việt Nam và Thái Lan. Vì thế, lúc 20 giờ ngày 8-6, vẫn còn hi vọng Thái Lan và Malaysia sẽ chơi nỗ lực tột độ để thắng nhau ở lượt cuối vòng bảng giải U-19 Đông Nam Á.

Nhưng U-19 Thái Lan và Malaysia liệu có bắt tay nhau để cùng vào bán kết, giữ gìn sức lực cho những vòng đấu còn lại?

U- 19 Việt Nam thua Indonesia 1-2 theo cách rất đau bởi quả phạt đền cuối trận. Ảnh:Bola

Ở bóng đá Đông Nam Á ngoài kỳ phùng Thái Lan - Việt Nam, còn có Thái Lan - Malaysia, Thái Lan - Indonesia, Singapore - Malaysia, Malaysia - Indonesia...

Theo thể thức thi đấu, đội nhì duy nhất của ba bảng đấu sẽ vào bán kết, cùng 3 đội đầu bảng. Bây giờ tấm vé vớt duy nhất chỉ có thể được trao cho đội nhì của bảng A (Việt Nam) hoặc đội nhì bảng B sau trận Thái Lan - Malaysia và nhì bảng C sau trận Úc - Campuchia (cùng diễn ra lúc 20 giờ ngày 8-6) .

U-19 Thái Lan sẽ không toan tính theo cách "thua nhẹ" Malaysia để vào bán kết và tránh Úc. Ảnh:FAT

Kết thúc bảng A, U-19 Việt Nam nhì bảng sau chủ nhà Indonesia, có 6 điểm, hiệu số bàn thắng/bại +7 (9/2). Trong khi đó bảng B trước lượt trận cuối thì Thái Lan (6 điểm, 13/0), Malaysia (6 điểm, 7/0). Bảng C Úc và Campuchia có cùng 3 điểm lần lượt hiệu số +10 và +3, còn Philippines 0 điểm. Do bảng C chỉ có 3 đội so với 4 đội ở bảng A và B, nên khi xét đến đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất vào bán kết thì không tính kết quả của 2 đội cuối bảng A và B.

Hiện nay U-19 Việt Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng ba đội nhì bảng xuất sắc nhất với 3 điểm (hiệu số +4) nhưng đã thi đấu xong, tiếp theo là Thái Lan (3 điểm, hiệu số +4) và cuối cùng là Campuchia (3 điểm, hiệu số +3).

Nếu trận Thái Lan và Malaysia có kết quả thắng thua và Úc đánh bại Campuchia, thì Việt Nam mới có tấm vé vớt duy nhất vào bán kết. Chỉ cần 1 trong 2 trận có kết quả hòa thì Việt Nam sẽ bị loại. Còn Thái Lan hòa Malaysia thì hai đội này cùng dắt tay nhau vào bán kết, bất chấp kết quả các trận còn lại.

Như vậy có thể thấy cửa đi tiếp của Việt Nam là rất hẹp, dù Úc rất mạnh gần như chắc chắn sẽ thắng U-19 Campuchia.