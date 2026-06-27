Lời “ruột gan” của HLV Hong Myong-bo trong thế chờ đợi vô vọng 27/06/2026 14:26

Tuyển Hàn Quốc có cơ hội rất lớn để vào vòng 32 đội World Cup 2026 với suất chính thức sau khi thắng trận đầu tiên với tỉ số 2-1 trước Czech, nhưng bây giờ họ phải chờ vé vớt trong áp lực, dưới sự chỉ trích từ fan ở quê nhà vì 2 trận thua sau đó. HLV Hong Myong-bo tiết lộ gì?

Cựu danh thủ Hàn Quốc cho rằng, lẽ ra sau trận thứ nhì bảng A gặp chủ nhà Mexico thì Hàn Quốc đã có vé đi tiếp rồi. Lẽ ra đó là trận hòa 1-1 chứ không phải thua 0-1. Vì trận đó, Hàn Quốc có những cơ hội rõ nhưng cuối cùng không thể ghi bàn.

HLV Hong Myong-bo ra sức bảo vệ "sự nhạt nhòa" qua 3 trận của đội trưởng Son Heung-min. Ảnh:Y.N

Thuyền trưởng Hàn Quốc tiết lộ thêm rất nhiều điều rằng toàn đội từ lúc bước vào chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026 đã đưa ra hàng trăm phương án, trong đó có vấn đề “ứng phó” thời tiết cực đoan, nắng nóng ở Bắc Mỹ hiện nay. Hai trận Hàn Quốc thắng Czech và thua Mexico,toàn đội hầu như thực hiện tốt ý đồ đề ra, cùng với đó những thuận lợi song hành như thời tiết mát mẻ. "Điều đáng tiếc ở gặp Mexico chính là trận Hàn Quốc lẽ ra đã có ít nhất phải có 1 điểm" - HLV Hong Myong-bo nói.

Còn đến trận cuối gặp Nam Phi, chiến lược gia Hàn Quốc cho rằng Nam Phi quá hay khi rơi vào thế không còn gì để mất.

Tuyển Hàn Quốc đang ở vị trí chót của 8 suất vé vớt khi còn 3 bảng đấu nữa chưa hoàn tất... Rất khó cho Hàn Quốc tìm vé vớt.

Tuyển Hàn Quốc đang trong trạng thái chờ đợi vé vớt ngày càng giảm hy vọng, cựu đội trưởng tuyển Hàn Quốc không tiếc trận thua Nam Phi (vì họ quá hay) mà tiếc trận thua Mexico lẽ ra Hàn Quốc đã có được 1 điểm ở trận đó và đường đường chính chính đi tiếp.

Hong Myong-bo từng cùng Hàn Quốc đoạt hạng tư World Cup 2002 cắt nghĩa: “Đừng nghĩ Nam Phi ở vị trí thấp trên bảng xếp hạng FIFA là họ yếu, không phải vậy. Mọi phẩm chất của họ rất vượt trội. Điều kiện thời tiết diễn ra trận đấu với nắng nóng, mưa giông lại như ủng hộ họ và đẩy Hàn Quốc vào thế khó hơn. Tuyển Nam Phi có HLV châu Âu (HLV Hugo Broos, người Bỉ),họ rất thực dụng và nhạy cảm khi đối đầu với Hàn Quốc".

Phân tích nhiều nguyên nhân dẫn đến chờ vé vớt, ông Hong Myong-bo vẫn kết luận trách nhiệm hoàn toàn thuộc về ông nếu đội không thể đi tiếp.