Câu chuyện thể thao: Tuyển Việt Nam - Hàn Quốc: 2 Son "so giày" 19/05/2026 12:14

Trận tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc ở bảng E, liệu Nguyễn Xuân Son có cơ hội chạm trán đội trưởng Son Heung-min? Việt Nam gặp Hàn Quốc vào ngày 15-1-2027 trong khuôn khổ lượt trận thứ nhì bảng E Asian Cup 2027. Trước đó tuyển Việt Nam đá lượt trận đầu gặp UAE ngày 11-1.

Câu hỏi rất thú vị đặt ra ngay sau kết quả bốc thăm 8 bảng đấu Asian Cup 2027 là Son "chuối" có so tài cùng Son “kim chi”. Fan Việt Nam, nhất là fan Nam Định đặt cho tay săn bàn tuyển Việt Nam biệt danh trìu mến là Son “chuối” vì tiền đạo này rất thích món ăn đường phố ở Việt Nam là chuối chiên.

Vòng bảng, tuyển Hàn Quốc chưa cần "dao mổ trâu giết gà"?

Fan Việt Nam đã nghĩ tới và rất hào hứng được chứng kiến màn so tài giữa Nguyễn Xuân Son và Son Heung-min ngay sau kết quả bốc thăm Asian Cup 2027 vào sáng sớm ngày 9-5 qua.

Đội trưởng tuyển Hàn Quốc Son Heung-min, 34 tuổi và là tiền đạo hàng đầu của CLB Los Angeles FC của Mỹ. Theo nhận định của chúng tôi, cơ hội Nguyễn Xuân Son chạm trán với Son Heung-min là không cao? Vì sao?

Thứ nhất, Son Heung-min đã tuổi 34 nên chọn trận mà đá. Mặt khác anh là ngôi sao sáng nhất của Los Angeles FC khi về đó từ Tottenham. Son trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB Mỹ này với giá 20 triệu USD nên đội bóng của Mỹ này rất cần sự phục vụ của anh.

Lịch sử đội tuyển Hàn Quốc khi tham dự Asian Cup thì những ngôi sao sáng nhất họ không tập trung ngay từ đầu. Về mặt nguyên tắc Asian Cup là giải đấu trực thuộc FIFA, CLB không có quyền từ chối nhả quân. Tuy nhiên những ngôi sao lớn của Hàn Quốc chia sẻ... khi đội tuyển vào sâu giải châu Á thì họ mới rời các CLB nước ngoài để về đá, thường thì từ tứ kết. Thực lòng mà nói thì “dao mổ trâu không cần mang giết gà” khi tuyển Hàn Quốc đá vòng bảng.

Những ngôi sao như Son Heung-min (Los Angeles FC), Lee Kang-in (PSG), Kim Min-jae (Bayern Munich), Hwang Hee-chan(Wolverhampton), Oh Hyeon-gyu (Besiktas)... chưa cần thiết đối với HLV Hong Myong-bo khi đội tuyển Hàn Quốc đá vòng bảng.

Son "chuối" của Việt Nam sẽ đợi ở đấy, nhưng có thể Son "kim chi" chưa đá vòng bảng Asian Cup 2027? Ảnh:CTP

Tuyển Hàn Quốc sẽ chỉ thực sự cần sức mạnh lớn nhất của mình từ vòng tứ kết... Thường thời điểm này các ngôi sao đang đá ở nước ngoài mới về đầy đủ. Còn nhớ Asiad 2018, Son “kim chi” cần một HCV châu lục để miễn trừ quân dịch và thế là bán kết bóng đá nam Asiad 2018 từ Anh, Son đã bay sang Indonesia để đá với Olympic Việt Nam và thắng 3-1, vào chung kết, Hàn Quốc thắng luôn Nhật Bản.