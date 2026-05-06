Thầy Kim và “chuột Mickey” đòi loại Nguyễn Xuân Son 06/05/2026 12:33

Thầy Kim (HLV Kim Pan-gon) đã cắt cử cậu học trò Faisal Halim có biệt danh “chuột Mickey” cùng dự họp báo trước bán kết lượt đi Shopee Cup mà CLB Selangor tiếp Nam Định.

Cựu thuyền trưởng tuyển Malaysia, HLV Kim Pan-gon nay dẫn dắt Selangor đối đầu với Nam Định. Thầy Kim tiết lộ tại cuộc họp báo rằng, Faisal Halim là đội trưởng của Selangor. Hôm nay (ngày 5-5, giờ Malaysia), là tròn 2 năm Faisal Halim bị kẻ thủ ác tạt acid đậm đặc vào người khiến anh trải qua 4 lần phẫu thuật và muốn bỏ bóng đá.

Thầy Kim Pan-gon cắt cử Faisal Halim dự họp báo trước trận bán kết lượt đi Selangor- Nam Định. Ảnh:NST

Trong buổi họp báo, Faisal Halim kể lại những bi kịch 2 năm qua anh hứng chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần khi bị kẻ lạ mặt tạt acid vào người tại bãi đỗ xe ở siêu thị tại Kuala Lumpur.

Từ Hàn Quốc quay lại Malaysia hồi đầu năm nay, HLV Kim Pan-gon nắm hết câu chuyện bi kịch về cậu học trò là tuyển thủ, tiền vệ cánh tấn công mà ông cho là hay nhất Malaysia. Cũng từ đó, thầy Kim trao chiếc băng đội trưởng cho “chuột Mickey” như một niềm tin, sự động viên cậu học trò để tìm lại niềm hứng khởi và sự tin tưởng vào cuộc sống sau ác mộng cuộc đời.

“Chuột Mickey” không giấu mục tiêu của Selangor là loại Nam Định để vào chung kết và vô địch Shopee Cup. Faisal Halim biết rất rõ Nam Định có những tiền đạo như Nguyễn Xuân Son, Caio Cesar... còn Selangor lại có Chrigor Flores Moraes và anh. Đấy sẽ là cuộc chạm trán cống hiến.

Nguyễn Xuân Son cùng đồng đội rất tự tin khi đặt chân xuống Kuala Lumpur để chạm trán Selangor ở bán kết lượt đi. Ảnh: CTP

Nguyễn Xuân Son đá 3 trận vòng bảng Shopee Cup ghi 7 bàn, còn”chuột Mickey” Faisal Halim góp 4 bàn ở vòng bảng, bảng A để đưa đội vào bán kết. Bản thân thầy Kim Pan-gon từ Ulsan Hyundai quay lại Malaysia hồi tháng 1 dẫn dắt Selangor rất ấn tượng với 12 thắng, 5 hòa và 1 thua. Tại Shopee Cup, Selangor vào bán kết với ngôi nhì bảng qua 2 thắng, 3 hòa.

Xét về tính bất bại tại giải đấu này thì Selangor cũng giống Nam Định. Đại diện Việt Nam có 4 thắng 1 hòa, nhất bảng B. HLV Kim Pan-gon nêu mục tiêu vô địch Shopee Cup vì giải nội địa không thể vượt qua nổi ông lớn Johor Darul Tazim, nên Selangor chỉ còn cơ hội ở giải đấu này.

Hãy chờ cuộc chạm trán lượt đi bóng lăn lúc 20 giờ ngày 6-5.