Nguyễn Xuân Son và mục tiêu biến Buriram thành cựu vương 28/04/2026 15:16

Nguyễn Xuân Son như cỗ máy ghi bàn giải Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup năm nay, khả năng cao Nam Định sẽ cùng Buriram tranh ngôi vô địch. Buriram là đương kim vô địch khi mùa trước thắng CLB Công An Hà Nội ở loạt luân lưu tại chung kết.

Bây giờ, giải đấu Đông Nam Á cấp CLB chuẩn bị bước vào bán kết. Ngày 6-5, Xuân Son cùng đồng đội sang Malaysia làm khách trước Selangor, rồi ngày 13-5 về Thiên Trường tiếp CLB Malaysia này ở lượt về.

Mục tiêu của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt là phải thắng để vào chung kết và cứu vớt 1 mùa giải có nguy cơ trắng tay. Thực lực của Nam Định hoàn toàn đánh bại được Selangor. Trong khi đó cặp đấu bán kết còn lại là Buriram gặp Johor Darul Tazim. Đội bóng của ông hoàng Ismail yếu đi vì hai 2 tiền đạo dính án gian lận hồ sơ nhập tịch, Buriram thắng Johor Darul Tazim cũng là điều hoàn toàn có thể.

Nguyễn Xuân Son- cỗ máy săn bàn ở Nam Định lẫn đội tuyển Việt Nam. Ảnh: CTP

Selangor cũng có những tuyển thủ quốc gia như Faisal Halim, Nooa Laine, Safuwan Baharudin (Singapore)... nhưng không chất lượng như Nam Định.

Nếu như Nam Định góp mặt ở chung kết khả năng cao chạm trán với Buriram. Mùa này, Buriram cũng vô địch Thai-League, vào tứ kết Champions League Elite thua Shabab Al Ahli của UAE 3-4 ở hai hiệp phụ. Đây là thành tích đáng khâm phục đồng thời cũng lặp lại mùa giải Elite năm trước đó.

Mùa năm ngoái với 4 ngôi vô địch gồm Thai-League, FA Cup, League Cup (giải nội địa Thái Lan) cùng Shopee Cup và vào tứ kết giải Elite, Buriram thu về tổng cộng 2,9 triệu USD tiền thưởng.

Faisal Halim ngôi sao sáng của Selangor và tuyển Malaysia. Ảnh:S.C

Với Nam Định, nổi trội là dàn sao ngoại cùng tay săn bàn gốc Brazil... Sẽ rất thú vị nếu như Xuân Son cùng đồng đội Nam Định gặp Buriram ở chung kết Shopee Cup.

V- League 2025-2026, Nam Định đang đứng thứ 7 sau 20 lượt trận, Champions League 2 thì bị loại ngay sau vòng bảng, Cúp quốc gia góp mặt ở bán kết. Tuy nhiên, Nam Định phải tìm bằng được một danh hiệu, nhất là ở Shopee Cup khi họ vào bán kết với ngôi nhất bảng B qua 4 thắng 1 hòa.