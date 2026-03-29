Nguyễn Xuân Son tiết lộ bất ngờ ở trận quyết chiến Malaysia 29/03/2026 17:42

(PLO)- Trước thềm cuộc chạm trán Malaysia trên sân Thiên Trường, tiền đạo Nguyễn Xuân Son mang đến tín hiệu tích cực khi xác nhận đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân với trạng thái thể lực tốt nhất.

Sau quãng thời gian gặp vấn đề ở chân khiến Nguyễn Xuân Son bỏ lỡ trận giao hữu gần đây, chân sút sinh năm 1997 cho biết quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi và hiện tại anh đã đạt 100% phong độ.

Việc được thi đấu tại Thiên Trường mang đến cho Xuân Son nhiều cảm xúc đặc biệt. Đây là nơi anh từng gắn bó và để lại dấu ấn sâu đậm trong màu áo CLB Nam Định. Trở lại sân đấu quen thuộc trong màu áo đội tuyển quốc gia, tiền đạo này không giấu được sự háo hức. Anh chia sẻ rằng đây giống như được trở về “ngôi nhà” của mình, nơi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp.

Xuân Son miệt mài trên sân tập cùng đồng đội. Ảnh: VFF.

Trận đấu sắp tới càng trở nên ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng dịp sinh nhật của Nguyễn Xuân Son. Với anh, đây là cơ hội tuyệt vời để tạo nên dấu ấn cá nhân, đồng thời đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển. Tiền đạo này đặt mục tiêu cùng các đồng đội giành chiến thắng và hy vọng có thể ghi bàn như một món quà dành tặng người hâm mộ cũng như chính bản thân mình.

Nói về sự kết hợp trên hàng công, Xuân Son đề cập đến tân binh Đỗ Hoàng Hên với sự tự tin nhất định. Dù đội tuyển chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau, nhưng việc từng thi đấu chung ở cấp CLB giúp cả hai có sự ăn ý nhất định. Theo Xuân Son, điều quan trọng lúc này là tiếp tục cải thiện sự kết nối với các đồng đội khác để tạo nên một tập thể vận hành trơn tru hơn.

Người hâm mộ háo hức chờ sự kết hợp Xuân Son - Hoàng Hên. Ảnh: VFF.

Cuối cùng, chân sút của tuyển Việt Nam gửi lời kêu gọi người hâm mộ, đặc biệt là khán giả tại Nam Định và Ninh Bình, đến sân cổ vũ đội tuyển. Anh nhấn mạnh toàn đội đang hướng đến trận đấu với tinh thần quyết tâm cao độ và sẽ thi đấu hết mình để đáp lại sự kỳ vọng.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập cuối tại Hà Nội trước khi di chuyển về Ninh Bình để hoàn tất khâu chuẩn bị. Cuộc đối đầu với Malaysia được dự báo sẽ diễn ra sôi động, tạo thêm động lực cho thầy trò HLV Kim Sang-sik có một kết quả thuận lợi.