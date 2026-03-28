Tứ kết AFC Champions League nữ: CLB Nữ TP.HCM chia tay đấu trường châu lục 28/03/2026 17:17

(PLO)-Không lặp lại thành tích giải này năm ngoái, CLB Nữ TP.HCM chia tay khi đối thủ đến từ Triều Tiên quá mạnh...

CLB Nữ TP.HCM đã không thể lặp lại thành tích như mùa giải Champions League 2025-2026 khi bị Naegohyang loại ở tứ kết mùa này.

Nếu mùa năm ngoái CLB Nữ TP.HCM được đá tứ kết sân nhà có cuộc ngược dòng thần thánh trước Abu Dhabi Country 4-3 sau khi bị dẫn 3-0 thì lần này khác.

Đại diện của Triều Tiên, nhà vô địch nữ quốc gia Naegohynang có rất nhiều tuyển thủ quốc gia vừa đoạt vé World Cup 2027 từ Úc trở về. Đại diện của Triều Tiên đã thể hiện đẳng cấp vượt trội và giành chiến thắng 2-0 trước đại diện Việt Nam.

CLB Nữ TP.HCM (đỏ) dừng chân tại tứ kết khi thua Naegohyang 0-3. Ảnh:AFC

Ba bàn thắng của Naegohyang đều được ghi cận thành bằng những pha đánh đầu rất đỉnh. Các pha lập công do Kim Hye-yong (phút 40), Jong Kum (phút 66) và Kim Kyong-yong (11m, phút 85) đều xuất phát từ những pha dàn xếp mẫu mực rồi tạt ngoài biên vào cận thành.

Có lẽ thời tiết quá oi bức tại Lào nên cả hai đội rất mệt mỏi và liên tục tiếp nước. Tuy nhiên nền tảng thể lực và sức mạnh của các cô gái Triều Tiên rất tốt so với CLB Nữ TP.HCM nên họ đã không khó để đánh bại đối thủ tiến vào bán kết.

Ở hiệp 2, hầu như bóng chỉ ở phần sân CLB nữ TP.HCM. Nếu Naegohyang tận dụng cơ hội tốt hơn thì lưới của thủ thành Kim Thanh không chỉ 2 lần rung lên ở hiệp 2. Những pha xuống sát biên ngang rồi tạt vào có độ “sát thương” cực cao, nhưng những lần đó thì các chân sút của Naegohyang lại đánh mất cơ hội vì... hụt bóng.

Ở trận tứ kết thứ 1 trên sân nhà, Tokyo Verdy Beleza của Nhật Bản đánh bại Stallion Laguna của Philippines 5-0.

Như vậy, CLB Nữ TP.HCM chia tay giải châu lục sau vòng tứ kết.

Hai trận tứ kết còn lại diễn ra ngày 29-3: Melbourne City (Úc) - NASAF (Uzbekistan) lúc 11 giờ, Wuhain Jiangda (Trung Quốc) - Suwon của Hàn Quốc (18 giờ).