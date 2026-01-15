CLB nữ TP.HCM có sang Triều Tiên đá tứ kết giải châu Á? 15/01/2026 14:55

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa hoàn tất lễ bốc thăm vòng tứ kết AFC Champions League nữ 2025-2026. Theo đó CLB Nữ TP.HCM gặp đội quá mạnh Naegohyang FC của Triều Tiên.

Theo nguyên tắc của giải đấu, vòng tứ kết, bán kết, chung kết chỉ đá một lượt trận trên sân nhà của đội có thứ hạng cao hơn. Thứ hạng được tính dựa trên bảng xếp hạng FIFA (20%) và điểm thành tích (80%). Bóng đá nữ Triều Tiên thì thuộc hàng mạnh trên thế giới và trong tốp 4 châu Á. Vì thế, CLB nữ TP.HCM được xem là đội khách trong trận tứ kết gặp Naegohyang.

CLB Naegohyang (đỏ) của Triều Tiên, đối thủ tứ kết của CLB Nữ TP.HCM sở hữu rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Ảnh: AFC

Tuy nhiên có một câu hỏi đặt ra là đại diện bóng đá nữ Việt Nam là nhà đương kim vô địch CLB Nữ TP.HCM có sang Triều Tiên đá tứ kết với CLB Naegohyang?

Những năm gần đây, các đội tuyển Triều Tiên khi đá sân nhà đều mượn sân nước ngoài để đá. CLB Naegohyang của Triều Tiên có tiếp nhà vô địch Việt Nam ở Triều Tiên hay CLB Triều Tiên phải mượn sân nước ngoài tiếp cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi, là điều còn phải chờ. Thậm chí CLB Naegohyang có thể đến sân Thống Nhất của TP.HCM làm khách tại tứ kết? Đây là vấn đề mà AFC cũng chờ từ phía CLB của Triều Tiên “chốt” quyết định cuối cùng để AFC thực hiện công tác tiền trạm.

Bốn cặp đấu tứ kết AFC Champions League nữ.

CLB Nữ TP.HCM đã gặp đối thủ quá khủng khiếp, họ thuộc đẳng cấp thế giới, Naegohyang lại là nhà vô địch nữ của giải bóng đá nữ Triều Tiên.

So với giải này năm rồi, CLB Nữ TP.HCM rất may mắn khi tiếp Abu Dhabi Country của UAE trên sân Thống Nhất và đội đã có cú ngược đồng thần thánh thắng 4-3 sau khi bị dẫn 3-0 ở tứ kết. Vào bán kết đến Vũ Hán làm khách, đội nữ TP.HCM đã thua Wuhan Jiangda 0-3.

Bây giờ, CLB Nữ TP.HCM gặp đối thủ quá mạnh ở tứ kết. Hãy chờ cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi tạo đột biến trước CLB Naegohyang của Triều Tiên.

Ba cặp đấu tứ kết còn lại: Melbourne FC (Úc) - Nasaf FC (Uzbekistan), Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản) - Stallion Laguna (Philippines), Wuhan Jiangda (Trung Quốc) - Suwon FC (Hàn Quốc).

Bốn trận của vòng tứ kết sẽ thi đấu trong hai ngày 28 và 29-3-2026.