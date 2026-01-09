CLB Nữ TP.HCM khó lặp lại thành tích bán kết 09/01/2026 15:26

(PLO)-CLB Nữ TP.HCM ở nhóm hạt giống số 2 và khó khăn gấp bội, khó lặp lại thành tích vào bán kết...

AFC vừa tiến hành phân nhóm hạt giống để bốc thăm vòng tứ kết AFC Champions League nữ 2025-2026. CLB Nữ TP.HCM ở nhóm hạt giống 2 cực kỳ thách thức.

Nếu giải châu lục năm ngoái, CLB Nữ TP.HCM cũng vượt qua vòng bảng với ngôi nhì nhưng nằm ở nhóm hạt giống số 1 thì giải hiện nay cũng nhì bảng nhưng lại rơi vào nhóm hạt giống số 2.

CLB Nữ TP.HCM (vàng) sẽ không gặp Melbourne FC tại tứ kết và phải đi đá sân khách. Ảnh:CTP

Nguyên do là giải lần thứ nhất, CLB Nữ TP.HCM có hiệu số phụ tốt, còn giải hiện nay, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi không tốt bằng đội nhì bảng C là Naegohyang của Triều Tiên. Và như thế, đại diện bóng đá nữ của Việt Nam gặp khó khăn gấp nhiều lần.

Giải lần thứ nhất, CLB Nữ TP.HCM gặp Abu Dhabi Country của UAE tại tứ kết và thắng trên sân Thống Nhất, vào bán kết thua Wuhan Jiangda tại Vũ Hán.

Kết quả phân nhóm hạt giống giải 2025-2026 này, CLB Nữ TP.HCM ở nhóm 2 cùng với Nasaf FC của Uzbekistan, Suwon FC (Hàn Quốc) và Stallion Laguna (Philippines).

Trong khi đó nhóm 1 gồm Melbourne FC (Úc), Wuhan Jiangda (Trung Quốc), Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản) và Naegohyang FC (Triều Tiên).

Để tránh trường hợp hai đội gặp nhau ở vòng bảng nay lại gặp nhau ở tứ kết thì AFC dùng phần mềm hỗ trợ. Ở đây đại diện Úc Melbourne FC đã cùng bảng A với CLB Nữ TP.HCM nên tứ kết hai đội không gặp nhau.

...Và như thế, đối thủ ở tứ kết của CLB Nữ TP.HCM một trong ba đội thuộc nhóm hạt giống 1 (loại trừ Melbourne).

Ba đối thủ này quá mạnh đến từ Nhật Bản, Triều Tiên hoặc Trung Quốc hầu như không có cửa cho cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi khi chạm trán.

AFC Champions League 2024-2025, ngoài vòng bảng CLB Nữ TP.HCM được đá sân nhà, vào tứ kết tiếp Abu Dhabi Country cũng trên sân nhà Thống Nhất (nhờ ở nhóm hạt giống 1). Tuy nhiên ở tứ kết lần này, cô trò HLV Kim Chi phải đến nước ngoài làm khách... khó khăn trăm bề.

Vòng tứ kết đá vào ngày 28 và 29-3-2026 trên sân nhà của những đội nhóm hạt giống số 1.

Vào lúc 14 giờ ngày 15-1, AFC sẽ tiến hành bốc thăm vòng tứ kết.

+ Hai nhóm hạt giống:

Nhóm 1: Melbourne City FC (Úc), Wuhan Jiangda FC (Trung Quốc), Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản), Naegohyang FC (Triều Tiên)

Nhóm 2: CLB Nữ TP.HCM (Việt Nam), PFC Nasaf (Uzbekistan), Suwon FC (Hàn Quốc), Stallion Laguna FC (Phipilippines)