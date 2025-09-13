Tuyển nữ TP.HCM khao khát vẽ lại bản đồ các CLB châu Á 13/09/2025 09:09

(PLO)- AFC vừa tiến hành lễ bốc thăm vòng bảng giải CLB nữ châu Á 2025-2026, nơi quy tụ 12 đội bóng mạnh nhất châu lục và lợi thế của tuyển nữ TP.HCM là chơi trên sân nhà Thống Nhất.

Tại giải CLB nữ châu Á 2025-2026, đội tuyển nữ TP.HCM, đại diện duy nhất của Việt Nam, rơi vào bảng A cùng những đối thủ rất đáng chú ý: Melbourne City (Úc), Stallion Laguna (Philippines) và Lion City Sailors (Singapore). Đây được xem là một bảng đấu nhiều thử thách, nhưng cũng là một cơ hội lớn để HLV Đoàn Thị Kim Chi cùng các học trò tiếp tục đề cao vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Chia sẻ ngay sau khi có kết quả bốc thăm, HLV Kim Chi tỏ ra thận trọng nhưng không kém phần quyết tâm: “Trong bảng đấu này, đại diện Úc Melbourne City rõ ràng là một ứng cử viên hàng đầu. Bên cạnh đó, Stallion Laguna và Lion City Sailors đều có trong đội hình nhiều cầu thủ nhập tịch và ngoại binh chất lượng, vì vậy không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, chúng tôi đang có lợi thế thi đấu trên sân nhà và toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để giành quyền đi tiếp”.

Giải CLB nữ châu Á mùa này quy tụ 12 đội, chia thành ba bảng, thi đấu tập trung tại ba quốc gia: Việt Nam (từ ngày 13 đến ngày 19-11), Myanmar (từ ngày 9 đến ngày 15-11) và Trung Quốc (từ ngày 17 đến ngày 23-11). Tuyển nữ TP.HCM được xếp ở nhóm hạt giống số 2, một vị trí phản ánh phần nào uy tín và sự tiến bộ của bóng đá nữ Việt Nam trong những năm gần đây.

HLV Kim Chi và các nữ cầu thủ TP.HCM đã từng vào đến bán kết giải nữ châu Á mùa trước. Ảnh: CCT.

Theo thể thức, sau vòng bảng sẽ chọn ra tám đội mạnh nhất gồm ba đội nhất bảng, ba đội nhì bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để vào vòng tứ kết. Các trận knock out lượt đi, lượt về sẽ diễn ra vào tháng 3-2026 sẽ mang đến cho người yêu bóng đá nữ những cuộc đối đầu đỉnh cao.

Đối với tuyển nữ TP.HCM, cuộc chơi lớn châu Á mang ý nghĩa cọ xát, đồng thời muốn khẳng định sự trưởng thành của mình sau hành trình đáng nhớ ở mùa giải trước. Năm ngoái, khi lần đầu góp mặt tại giải CLB nữ châu Á, Huỳnh Như cùng đồng đội đã tạo ra nhiều dấu ấn khi vào đến bán kết. HLV Kim Chi cùng các học trò có những trận đấu quả cảm trước các đối thủ mạnh hơn về thể hình, thể lực lẫn kinh nghiệm quốc tế.

Đặc biệt, tinh thần chiến đấu kiên cường, lối chơi gắn kết đã ghi lại ấn tượng mạnh với người hâm mộ và truyền thông châu lục. Chính nền tảng đó giúp đội tuyển nữ TP.HCM thêm tự tin bước vào mùa giải năm nay với tham vọng cao hơn.

Tuyển nữ TP.HCM sẽ chạm trán nhiều đối thủ lớn châu lục ở mùa bóng mới. Ảnh: CCT.

Cơ hội để đại diện Việt Nam vượt qua vòng bảng là có thật. Lợi thế sân nhà sẽ mang đến sự quen thuộc về điều kiện thi đấu, cùng nguồn động viên tinh thần to lớn từ khán giả. Trong những năm qua, mỗi khi được chơi tại sân nhà, các cô gái TP.HCM luôn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt, tạo ra bầu không khí tiếp thêm sức mạnh để họ thi đấu bùng nổ. Đây là yếu tố quan trọng khi đối đầu với những đối thủ được đánh giá cao hơn về lực lượng ngoại binh.

Melbourne City chắc chắn là thử thách lớn nhất. Bóng đá nữ Úc vốn đã khẳng định vị thế hàng đầu châu lục, trong khi đội bóng này sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia từng tham dự World Cup nữ. Nhưng chính áp lực đó cũng là động lực để tuyển nữ TP.HCM cọ xát và chứng minh khả năng.

Các bảng đấu giải nữ châu Á sẽ khởi tranh vào tháng 11.

Còn với Stallion Laguna và Lion City Sailors đều có những sự bổ sung nhân sự chất lượng, nhưng họ vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ châu lục. Đây là thời cơ cho đại diện Việt Nam tận dụng, hướng đến mục tiêu đầu tiên là vượt qua vòng bảng.

Hành trình của tuyển nữ TP.HCM ở mùa giải 2025-2026 sẽ rất đáng chờ đợi. Sau những trải nghiệm quý báu năm ngoái, các nhà đương kim vô địch quốc gia đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về bản lĩnh thi đấu lẫn sự tự tin khi bước ra sân chơi quốc tế. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lợi thế sân nhà và khát khao khẳng định mình, bóng đá nữ TP.HCM có lý do để tin vào một chiến dịch thành công, thậm chí là tạo nên bất ngờ tại giải CLB nữ châu Á.