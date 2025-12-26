HLV Tom Saintfiet: 'Đừng học đòi UEFA, AFCON là AFCON' 26/12/2025 12:46

(PLO)- HLV Tom Saintfiet - cựu HLV của tuyển Philippines đã lên tiếng về việc bóng đá châu Phi bị châu Âu giật dây?

Cựu HLV tuyển Philippines, ông Tom Sanitfiet, người Bỉ từng là bại tướng của đồng nghiệp Kim Sang-sik tại vòng loại World Cup 2026, giai đoạn 2 đã chỉ trích rất nặng lời LĐBĐ châu Âu (UEFA).

Giải vô địch các quốc gia châu Phi (trước đây được viết tắt là CAN, sau này AFCON) hai năm tổ chức 1 lần, tuy nhiên bây giờ LĐBĐ châu Phi đã công bố kế hoạch từ năm 2018, AFCON sẽ giống như châu Âu (Euro), tức 4 năm tổ chức một lần.

HLV Tom Saintfiet từng bị tuyển Việt Nam do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đánh bại tại 2-1 tại Thiên Trường hồi vòng loại World Cup 2026 giai đoạn 2.

Kế hoạch này đã bị cựu HLV tuyển Philippines Tom Saintfiet chỉ trích gay gắt, thậm chí là xúc phạm cả liên đoàn châu lục. Ông Tom Saintfiet cho rằng, lãnh đạo LĐBĐ châu Phi đã bị lãnh đạo UEFA giật dây và thậm chí có những khuất tất khi làm theo yêu cầu của UEFA.

AFCON hai năm tổ chức 1 lần thì lúc đó rất nhiều CLB châu Âu bị mất quân, dẫn đến chất lượng trận đấu ở châu Âu kém, và thậm chí nhiều ca chấn thương khi các cầu thủ châu Phi trở về nước đá AFCON.

HLV Tom Saintfiet chia sẻ với báo chí: “AFCON là AFCON, không bắt chước châu Âu, đừng để họ xỏ mũi. Tôi rất sốc vì kế hoạch của châu Phi đến năm 2028 thì AFCON sẽ bắt chước UEFA, 4 năm tổ chức một lần thay vì hai năm. Lục địa châu Phi đang cần giải bóng đá chất lượng dày hơn để cải thiện, cùng với đó là cần nguồn tài chính để tái đầu tư.

Bóng đá châu Phi ngày nay đang phát triển lên là nhờ AFCON, nhưng bây giờ họ lại ngăn cản sự phát triển của nó. Tôi thừa biết yêu cầu này từ đâu đưa ra, tôi thừa biết những kẻ bị xỏ mũi, nhưng tôi ngạc nhiên ở chỗ lời đề nghị của họ (UEFA và các CLB châu Âu) lập tức châu Phi ngoan ngoãn ngay?!”.

HLV Tom Saintfiet, 52 tuổi, từng dẫn dắt các đội tuyển châu Phi như Gambia vào tứ kết AFCON 2022, hiện nay ông đang dẫn dắt tuyển Mali đá AFCON 2025. Ông Tom Saintfiet bị cho thôi việc vì khi làm HLV tuyển Philippines.

Giải AFCON đầu tiên ra đời năm 1957, tổ chức hai năm một lần, nhưng nay Chủ tịch LĐBĐ châu Phi, ông Patrice Motsepe công bố kế hoạch từ năm 2028 giải sẽ diễn ra 4 năm một lần. HLV Tom Saintfiet còn chỉ ra sự thiếu tôn trọng của châu Âu với châu Phi và những lãnh đạo của LĐBĐ châu Phi thì quá dễ dãi thay đổi truyền thống lịch sử của mình.