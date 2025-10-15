Tổng hợp lượt trận thứ tư vòng loại Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam, Thái Lan nhì bảng Malaysia, Philippines nhất bảng 15/10/2025 11:01

(PLO)-Tuyển Việt Nam, Thái Lan là hai ông lớn Đông Nam Á ở vị trí nhì, còn Malaysia và Philippines đang ngự trị ở đỉnh bảng sau 4 lượt trận ở vòng loại Asian Cup 2027.

Đêm 14 và sáng 15-10, toàn châu Á đã hoàn tất lượt trận thứ tư vòng loại Asian Cup 2027 qua 6 bảng đấu chỉ mỗi đội đầu bảng được đi Asian Cup 2027. Tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan không có biến động nhiều.

Đội tuyển Malaysia vẫn duy trì đầu bảng F với thành tích toàn thắng, tuyển Việt Nam xếp nhì.

Trong khi đó, tuyển Philippines vươn lên ngôi nhất bảng, "đè” đội bóng mạnh Tajikistan xuống vị trí thứ hai.

Tuyển Việt Nam có chiến thắng vất vả trước Nepal trên sân Thống Nhất tối 14-10. Ảnh:AFC

Tuyển Thái Lan sang Đài Loan và “hủy diệt” đội chủ nhà 6-1 để vươn lên ngôi nhì bảng.

Điểm qua lượt trận thứ tư của 6 bảng đấu:

+ Bảng A:

Philippines được đá sân nhà ở TP New Clark và đánh bại Đông Timor 3-1, trong khi Tajikistan thắng Maldives 3-0. Hai đội thắng này có cùng 10 điểm. Tuy nhiên đại diện Đông Nam Á có hiệu số bàn thắng/bại tốt hơn nên dẫn đầu bảng.

+ Bảng B:

Yemen hủy diệt tuyển Brunei 9-0, Lebanon thắng Bhutan 4-0. Lebanon đứng đầu bảng với 10 điểm, xếp sau là Yemen có 8 điểm.

Malaysia thắng Lào 5-1 đảm bảo ngôi đầu bảng F, tuyển Việt Nam ở vị trí thứ nhì. Ảnh: AFC

+Bảng C:

Sau trận hòa đáng tiếc của Singapore ngay trên sân quốc gia Singapore với Ấn Độ 1-1. Ít ngày sau tuyển Singapore sang Goa của Ấn Độ làm khách lại đánh bại Ấn Độ 2-1. Hong Kong hòa Bangladesh 1-1 trên sân Kai Tak. Hong Kong duy trì ngôi đầu bảng với 8 điểm, Singapore cũng có 8 điểm xếp nhì bảng.

+ Bảng D:

Sau khi thắng Đài Loan 2-0 tại sân Rajamangala, năm ngày sau đến Đài Loan, tuyển Thái Lan thắng đậm chủ nhà 6-1, qua đó cải thiện vị trí trong bảng, Thái Lan từ vị trí thứ ba lên thứ nhì. Trong khi Turkmenistan thắng đội khách Sri Lanka 2-1.

Turkmenistan cùng 9 điểm như Thái Lan, tuy nhiên đại diện Trung Á xếp nhất, còn tuyển Thái Lan chiếm ngôi nhì.

+ Bảng E:

Syria duy trì mạch toàn thắng như tuyển Malaysia. Đêm 14-10 họ đánh bại Myanmar 3-0, còn Afghanistan hòa Pakistan 1-1. Syria trên đỉnh bảng với 12 điểm, phía sau là Myanmar 6 điểm.

+ Bảng F:

Trên sân Thống Nhất, tuyển Việt Nam thắng Nepal 1-0. HLV Kim Sang-sik tung lực lượng trẻ, tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ lần đầu lên tuyển quốc gia ra sân trui rèn trước Nepal.

Trong khi đó tại Bukit Jalil dù Lào mở điểm trước nhưng sau đó thua ngược Malaysia 1-5.

Bảng này Malaysia cũng giống Syria, duy trì mạch toàn thắng sau 4 lượt trận ở đỉnh bảng. Tuyển Việt Nam với 3 thắng, 1 thua ở vị trí thứ nhì.

Lượt trận thứ 5 các bảng đấu sẽ diễn ra vào ngày 18, 19-11 tới.