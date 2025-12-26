Baleba chỉ đích danh tư chất thủ lĩnh của một ngôi sao MU 26/12/2025 10:19

Tiền vệ người Cameroon Carlos Baleba của Brighton đã bàn luận về một ngôi sao MU giữa những tin đồn về khả năng anh chuyển đến Old Trafford sau lời đề nghị thất bại của Quỷ đỏ vào mùa hè vừa qua.

Carlos Baleba, mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United, đã hết lời khen ngợi người đồng đội ở đội tuyển quốc gia Cameroon là Bryan Mbeumo. Baleba ca ngợi phẩm chất lãnh đạo của ngôi sao MU Mbeumo khi cả hai cùng nhau chinh phục vinh quang tại AFCON (giải vô địch châu Phi)

Mbeumo gia nhập đội bóng của Ruben Amorim từ Brentford vào mùa hè và thi đấu rất tốt khi Manchester United đang nỗ lực trở lại đúng hướng. Tuy nhiên, Quỷ đỏ đã không thể chiêu mộ Baleba từ Brighton vì không thể đáp ứng được mức định giá hơn 100 triệu bảng Anh.

Baleba hết lời khen ngợi ngôi sao của MU Mbeumo. ẢNH: SKY SPORTS

Việc chiêu mộ một tiền vệ trung tâm vẫn là ưu tiên hàng đầu của Manchester United, đội bóng đang thiếu hụt nhân sự ở vị trí này sau chấn thương của đội trưởng Bruno Fernandes. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã bị loại khỏi danh sách thi đấu của Amorim vào ngày Lễ tặng quà (Boxing Day) và có khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu đến tháng sau.

MU được cho là đang nhắm đến việc chiêu mộ Ruben Neves, Adam Wharton và Elliot Anderson, trong đó Baleba vẫn nằm trong danh sách rút gọn của "quỷ đỏ". Và giờ đây, cầu thủ 21 tuổi người Cameroon đã lên tiếng về khả năng lãnh đạo của mình, bên cạnh những phẩm chất mà Mbeumo sở hữu.

"Tôi tin tưởng vào các cầu thủ của chúng tôi", Baleba nói, "Chúng tôi sẽ tham dự AFCON, và tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt. Được khoác áo đội tuyển Cameroon có ý nghĩa rất lớn với tôi, bởi vì tôi muốn giành được danh hiệu nào đó cùng đất nước mình. Thật vinh dự khi được thi đấu cho đất nước. Tôi muốn vô địch AFCON và World Cup cùng đội tuyển quốc gia!.

Tôi đã trở thành một người lãnh đạo quan trọng ở đội tuyển Cameroon, nhưng trong đội còn có rất nhiều người lãnh đạo khác. Có rất nhiều người lãnh đạo giống như Bryan Mbeumo. Chúng tôi sẽ đoàn kết và cùng nhau thi đấu. Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình cho đất nước. Nhưng điều quan trọng nhất là phải tin tưởng vào đội bóng của mình".

Bryan Mbeumo (trái) cùng đội trưởng Bruno Fernandes trong màu áo Manchester United. ẢNH: EPA

Baleba hy vọng sẽ lấy lại phong độ tốt nhất tại AFCON, sau khởi đầu mùa giải Premier League khó khăn tại CLB Brighton. Giám đốc thể thao của Brighton, Jason Ayto, dự đoán Baleba sẽ sớm trở lại phong độ đỉnh cao sau những tin đồn chuyển đến Manchester United.

“Baleba ngày càng mạnh mẽ hơn khi mùa giải tiếp diễn,” ông Jason Ayto nói với tờ Athletic (Anh), “Chúng tôi thực sự mong chờ được xem cậu ấy đại diện cho đất nước mình tại AFCON, và chúng tôi rất vui mừng khi cậu ấy trở lại. Carlos Baleba là một cầu thủ vui vẻ, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, cậu ấy thực sự rất tốt cho đội. Tôi nghĩ Baleba sẽ còn tiến bộ hơn nữa trong nửa sau của mùa giải".

Carlos Baleba và Bryan Mbeumo đều đá chính trong trận đấu đầu tiên của Cameroon tại AFCON đối đầu với Gabon vào hôm qua 25-12. Mbeumo đã kiến tạo cho Etta Eyong ghi bàn duy nhất trận giúp Cameroon thắng Gabon 1-0. Cameroon sẽ tiếp tục gặp Bờ Biển Ngà và Mozambique ở vòng bảng AFCON.