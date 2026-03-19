Kinh hoàng sao Galatasaray đứt lìa ngón tay ngay trên sân của Liverpool 19/03/2026 13:43

(PLO)- Galatasaray trải qua một đêm ác mộng tại Anfield khi bị Liverpool đánh bại nặng nề, và chứng kiến chấn thương rùng rợn của Noa Lang khiến các cổ động viên bàng hoàng.

Trận lượt về vòng 16 đội Champions League khép lại với thất bại 0-4 cho Galatasaray, qua đó đại diện Thổ Nhĩ Kỳ thua chung cuộc Liverpool 1-4 và chính thức dừng bước.

Bi kịch xảy ra ở phút 77, khi Noa Lang vừa được tung vào sân thay Victor Osimhen sau giờ nghỉ, gặp tai nạn hy hữu bên đường biên. Trong một tình huống tranh chấp, tay của anh bị kẹt vào bảng quảng cáo, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Cầu thủ người Hà Lan lập tức đổ gục xuống sân, ôm tay trong đau đớn, buộc trận đấu phải tạm dừng để đội ngũ y tế can thiệp.

Noa Lang không may dính chấn thương khủng khiếp. Ảnh: EPA.

Theo nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ Yagiz Sabuncuoglu, chấn thương của Lang nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu. Ông cho biết ngón tay của cầu thủ này đã bị đứt lìa và cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Các nguồn tin từ truyền thông địa phương cũng xác nhận tình trạng tương tự, sau khi đội ngũ y tế Galatasaray kiểm tra kỹ lưỡng.

Lang được chăm sóc ngoài sân trong khoảng sáu phút trước khi được cáng rời sân trong sự lo lắng của đồng đội và ban huấn luyện. Anh không thể tiếp tục thi đấu, và Mauro Icardi được tung vào thay ở phút 80.

Các nhân viên ý tế trên sân Anfield đưa ngôi sao của Galatasaray đi cấp cứu. Ảnh: EPA.

Giữa bầu không khí căng thẳng, các cổ động viên Liverpool đã dành những tràng pháo tay động viên khi Lang rời sân. Hành động này mang lại một khoảnh khắc nhân văn hiếm hoi trong một trận đấu đầy biến cố.

Sau trận, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mức độ chấn thương của Lang rất nghiêm trọng và sẽ cần thời gian dài để hồi phục. Đây là tổn thất lớn đối với Galatasaray, trong bối cảnh họ vừa bị loại khỏi Champions League và giờ phải đối mặt thêm với mất mát về lực lượng.