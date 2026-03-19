Lewandowski chính thức xô đổ kỷ lục của Messi 19/03/2026 08:58

(PLO)- Barcelona vừa trải qua một trong những trận đấu bùng nổ nhất mùa giải khi nghiền nát Newcastle 7-2 ở lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó hiên ngang tiến vào tứ kết với tổng tỷ số 8-3, cùng với cột mốc lịch sử của Lewandowski.

Trong đêm điên rồ tại Camp Nou, cuộc chiến giữa Barcelona và Newcastle không chỉ nằm ở chiến thắng đậm mà còn ở cột mốc lịch sử của Robert Lewandowski.

Ngay phút thứ 6, Raphinha đã sớm khai thông thế bế tắc sau đường kiến tạo của Fermin Lopez, giúp đội chủ nhà khởi đầu như mơ. Dẫu vậy, Newcastle cho thấy họ không dễ bị khuất phục khi Anthony Elanga liên tiếp lập công, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng đầy bất ngờ.

Lewandowski qua mặt Messi về thành tích ghi bàn ở vòng knock out Champions League. Ảnh: EPA.

Barcelona nhanh chóng siết lại thế trận. Marc Bernal ghi bàn nâng tỷ số trước khi Lamine Yamal thực hiện thành công quả phạt đền ngay trước giờ nghỉ, giúp đội bóng xứ Catalan tạm dẫn 3-2 sau hiệp một.

Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về Barca. Fermin Lopez tiếp tục để lại dấu ấn với một bàn thắng đẹp mắt, mở ra giai đoạn bùng nổ. Lewandowski trở thành nhân vật chính khi ghi liền hai bàn ở các phút 56 và 61, khiến hàng thủ Newcastle hoàn toàn sụp đổ.

Raphinha cũng có hai bàn như Lewandowski và mang về chiếc vé tứ kết cho Barca. Ảnh: EPA.

Hai pha lập công này giúp tiền đạo người Ba Lan chạm mốc 41 bàn ở vòng knock out Champions League, chính thức vượt qua kỷ lục 40 bàn trước đó của Lionel Messi. Đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của chân sút kỳ cựu.

Trận đấu khép lại bằng bàn thắng thứ hai của Raphinha ở phút 72, ấn định chiến thắng 7-2. Một đêm hoàn hảo của Barcelona, nơi họ vừa phô diễn sức mạnh tấn công khủng khiếp vừa chứng kiến lịch sử được viết lại.