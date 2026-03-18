Bán kết 2 Asian Cup 2026: Tuyển Nhật Bản vào chung kết 18/03/2026 18:17

(PLO)- Tuyển Nhật Bản ghi 28 bàn để thủng lưới 1 bàn khi tiến vào chung kết gặp chủ nhà Úc, trận chung kết trong mơ.

Trận bán kết 2 giải bóng đá nữ Asian Cup 2026 vừa kết thúc, theo đó, tuyển Nhật Bản dễ dàng đánh bại nữ Hàn Quốc 4-1 để vào chung kết.

Nói tuyển Nhật Bản “chưa đá” bởi hành trình vượt qua vòng bảng, tứ kết, bán kết, những đội chạm trán với Nhật Bản chưa là đối thủ xứng tầm của họ, Nhật Bản chỉ thủng lưới 1 bàn khi tiến đến trận chung kết.

Tuyển Nhật Bản hành trình vào chung kết mà chưa gặp đối thủ xứng tầm. Ảnh: AFC

Ở bảng C, Nhật Bản thắng dễ Đài Loan 2-0, Ấn Độ 11-0, Việt Nam 4-0, rồi vào tứ kết họ “dội mưa gôn” vào Philippines 7-0, bán kết thắng dễ Hàn Quốc 4-1. Khi chạm trán tất cả các đội trên, tuyển nữ Nhật vẫn bung hết sức.

Trong số “5 bà chị” châu Á, nếu Nhật Bản là “bà chị cả” khi đối chiếu thành tích World Cup và Olympic thì Hàn Quốc “bà chị út” mà thôi,chính vì thế, thật khó cho Hàn Quốc làm điều bất ngờ.

Hàn Quốc chưa phải là đối thủ rắn mặt của Nhật Bản và thua 1-4. Ảnh: AFC

Ở trận bán kết này nếu các chân sút Nhật Bản chỉn chu hơn, trau chuốt hơn thì con số bàn thắng không dừng lại ở số 4 mà còn nhiều hơn.

Bốn bàn thắng của Nhật Bản do công Riko Ueki (phút 15), Maika Haimono (25), Saki Kumagai (phút 75) và Remina Chiba (phút 81) bàn danh dự của Hàn Quốc do công Kang Chae-rim ghi phút 78.

Chủ nhà Úc sẽ là đối thủ xứng tầm của tuyển Nhật Bản ở chung kết. Ảnh: AFC

Đá bán kết mà nhìn những cô gái Nhật Bản ghi bàn vui cười là điều bình thường, hỏng ăn cũng cười theo cách rất sảng khoái, điều này nói lên họ vượt đẳng cấp so với Hàn Quốc.

Như vậy tuyển Nhật Bản chạm trán với chủ nhà Úc tranh ngôi vô địch ngày 21-3, đây là trận chung kết trong mơ. Hai đội Trung Quốc và Hàn Quốc đồng hạng ba. Giải này năm 2022 tại Ấn Độ thì chính Trung Quốc và Hàn Quốc góp mặt ở chung kết, ở đó, Trung Quốc ngược dòng đánh bại Hàn Quốc 3-2 sau khi bị dẫn 2-0.