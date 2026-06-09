Hơn 500 tài năng nhí góp mặt ở ngày hội Pickleball Open Cup – Future Stars 09/06/2026 17:09

(PLO)- Pickleball đang phát triển với tốc độ chóng mặt tại Việt Nam và Giải Pickleball Open Cup - Future Stars 2026 sẽ trở thành một trong những sự kiện đáng chú ý nhất dành cho thế hệ trẻ trong năm nay.

Sau thành công của chặng đấu tại Hà Nội hồi đầu năm, giải Pickleball Open Cup - Future Stars tiếp tục cập bến TP.HCM với quy mô lớn hơn, thu hút hàng trăm tay vợt thiếu niên và nhi đồng trên cả nước.

Sự kiện do Công ty Cổ phần New Sports phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường thi đấu chuyên nghiệp cho các vận động viên trẻ, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào pickleball phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng.

Theo kế hoạch, VPC Future Stars 2026 chặng Sài Gòn sẽ diễn ra từ ngày 12-6 đến 14-6 tại cụm sân NSC The Global City. Giải đấu dự kiến quy tụ hơn 500 vận động viên trẻ tranh tài ở nhiều nội dung khác nhau, biến khu liên hợp thể thao này thành ngày hội sôi động của những người yêu thích môn thể thao đang gây sốt trên toàn thế giới.

Các nhà làm giải mang đến một sân chơi ý nghĩa cho các tay vợt nhí trong dịp hè.

Ông Nguyễn Hải Long, Quản lý Điều hành Pickleball của New Sports, cho biết giải đấu được kỳ vọng trở thành nơi để các vận động viên trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu và nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao ngay từ lứa tuổi thiếu niên. Theo ông, việc tranh tài trong môi trường bài bản sẽ giúp các em hình thành tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó và thái độ tôn trọng đối thủ, những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của một vận động viên chuyên nghiệp.

Khu vực thi đấu được chia thành ba cụm với tổng cộng 14 sân đạt tiêu chuẩn, bao gồm 11 sân có mái che và 3 sân trong nhà. Đây cũng là địa điểm từng đăng cai PPA Tour Asia - MB Vietnam Open 2025, giải pickleball quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, cho thấy năng lực tổ chức và chất lượng cơ sở vật chất hàng đầu.

Các vận động viên sẽ thi đấu ở các nhóm tuổi từ U-10 đến U-18 với đầy đủ các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Ngày thi đấu đầu tiên sẽ dành cho các nội dung đơn, ngày thứ hai là các trận đôi nam và đôi nữ, trước khi khép lại bằng các nội dung đôi nam nữ vào ngày 14-6. Các trận đấu được bố trí liên tục từ sáng đến tối nhằm mang đến bầu không khí tranh tài sôi động.

Những ngôi sao Pickleball tương lai ở cuộc chơi lớn.

Bên cạnh cơ hội cọ xát và học hỏi, giải đấu còn mang đến hệ thống giải thưởng hấp dẫn. Những vận động viên xuất sắc nhất sẽ nhận tiền thưởng, cúp vô địch, huy chương, giấy khen cùng nhiều phần quà giá trị từ các đơn vị đồng hành.

Toàn bộ diễn biến giải đấu sẽ được phát sóng trên các nền tảng của VTVCab và New Sports, giúp người hâm mộ trên cả nước có thể theo dõi hành trình chinh phục danh hiệu của những ngôi sao pickleball tương lai. Pickleball Open Cup - Future Stars 2026 là bước tiến quan trọng trong quá trình tìm kiếm và phát triển lớp vận động viên trẻ cho pickleball Việt Nam trong những năm tới.