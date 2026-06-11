Bán kết U-19 Đông Nam Á: Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á 11/06/2026 13:01

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.

Chiều và tối 11-6, vòng bán kết U-19 Đông Nam Á diễn ra, đội chủ nhà Indonesia được nghỉ 4 ngày, còn Campuchia, Úc chỉ được nghỉ 1 ngày.

Đây là một sự bất công quá lớn cho các đội khách vì toan tính của chủ nhà buộc các nhà làm giải thiết kế lịch đấu theo kiểu này.

Thông thường ở lịch thi đấu, các đội ưu thế hơn nhau chỉ 1 ngày nghỉ, cùng lắm là hai ngày. Đằng này chủ nhà Indonesia được nghỉ bốn ngày trước khi đá bán kết, trong khi Úc và Campuchia chỉ được nghỉ một ngày.

Úc và Campuchia bước vào bán kết chỉ được nghỉ 1 ngày, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày. Ảnh: KT.

Theo đó, chủ nhà U-19 Indonesia đá lượt trận cuối cùng bảng A là tối ngày 7-6, trong khi Úc và Campuchia đá trận cuối ngày 9-6. Đã vậy Indonesia hầu hết chỉ đá vào lúc 20 giờ, trong lúc các đội khách đá sớm hơn giữa cái nắng nóng kinh khủng.

LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) cần đưa ra một lịch đấu “Fair Play” hơn, sòng phẳng hơn. Vì chẳng có giải đấu nào mà bước vào vòng bán kết, đội thì được nghỉ 4 ngày, 3 ngày, đội chỉ được nghỉ 1 ngày. Lịch đấu kiểu này là phi thể thao, thiếu sòng phẳng với các đội khách mà thiên vị chủ nhà.

Thái Lan có quá nhiều lợi thế khi đá bán kết với Campuchia. Ảnh: FAT.

Bóng đá Đông Nam Á nói chung và trẻ nói riêng, cần sự công bằng để phát triển hơn là toan tính nhỏ nhen. Nó không giải quyết được vấn đề khi chủ nhà chỉ lo mình được lợi và đẩy đối thủ vào thế khó.

Trận bán kết 1, Thái Lan có đội hình chất lượng hơn và nhiều ngày nghỉ hơn Campuchia nên sẽ chiếm ưu thế. Dự đoán: Thái Lan thắng 3-1.

Trận bán kết 2, chủ nhà Indonesia - Úc rất kịch tính và đáng xem. Dự đoán: Úc thắng Indonesia một bàn cách biệt.